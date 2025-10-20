Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру

$41.640.00
48.520.00
ukenru
18:24 • 34670 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 23106 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 56110 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 35891 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 37173 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 38847 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 45549 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54336 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47772 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46624 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.6м/с
92%
748мм
Популярнi новини
Проросійська євродепутатка від Румунії пригрозила "переламати ноги Зеленському" Photo19 жовтня, 13:06 • 29435 перегляди
Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп19 жовтня, 15:10 • 13642 перегляди
Ув'язнення Саркозі: експрезидент Франції відбуватиме покарання в одиночній камері, але каже, що не боїться тюрми – ЗМІ 19 жовтня, 15:37 • 3910 перегляди
Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: Стелла зіграла розкішне весілля із зірковими гостями в ІспаніїPhoto19 жовтня, 16:07 • 10089 перегляди
ЗМІ показали відеокадри пограбування французького Лувру Video17:55 • 4642 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 56110 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 45844 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 126478 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 147682 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 171140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Херсонська область
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 40436 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 45163 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 63776 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 63982 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 90635 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
Fox News
Дипломатка

Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав європейські країни готуватися до війни, щоб забезпечити мир і безпеку на континенті. Він наголосив на необхідності зміни мислення та готовності до нових викликів, підкресливши, що підтримка України в Швеції надзвичайно висока.

Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав європейські країни готуватися до війни, аби забезпечити мир і безпеку на континенті. Про це інформує видання RND, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що Європа має змінити мислення та бути готовою до нових викликів. За його словами, лише ретельна підготовка та рішучі дії здатні гарантувати стабільність.  

Ми маємо бути готовими до можливої війни – як морально, так і у військовому відношенні

- заявив шведський міністр.

Йонсон підкреслив, що підтримка України в Швеції надзвичайно висока - понад 90% населення підтримує надання військової допомоги та посилення обороноздатності.

Він також зазначив, що країни ЄС повинні діяти спільно, щоб стримувати агресора та гарантувати безпеку регіону.

Світ – це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня

- наголосив він.

Швеція підтримує постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, які, за словами Йонсона, можуть суттєво збільшити далекобійний потенціал Києва.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL, яка дозволяє постачання американської зброї Україні. Спочатку було шість країн, але після зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем їх кількість зросла до 17.

Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19.10.25, 02:21 • 20525 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Європейський Союз
Швеція
Європа
Україна
Денис Шмигаль