Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав європейські країни готуватися до війни, щоб забезпечити мир і безпеку на континенті. Він наголосив на необхідності зміни мислення та готовності до нових викликів, підкресливши, що підтримка України в Швеції надзвичайно висока.