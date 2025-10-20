Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру
Київ • УНН
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав європейські країни готуватися до війни, щоб забезпечити мир і безпеку на континенті. Він наголосив на необхідності зміни мислення та готовності до нових викликів, підкресливши, що підтримка України в Швеції надзвичайно висока.
Деталі
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що Європа має змінити мислення та бути готовою до нових викликів. За його словами, лише ретельна підготовка та рішучі дії здатні гарантувати стабільність.
Ми маємо бути готовими до можливої війни – як морально, так і у військовому відношенні
Йонсон підкреслив, що підтримка України в Швеції надзвичайно висока - понад 90% населення підтримує надання військової допомоги та посилення обороноздатності.
Він також зазначив, що країни ЄС повинні діяти спільно, щоб стримувати агресора та гарантувати безпеку регіону.
Світ – це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня
Швеція підтримує постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, які, за словами Йонсона, можуть суттєво збільшити далекобійний потенціал Києва.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL, яка дозволяє постачання американської зброї Україні. Спочатку було шість країн, але після зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем їх кількість зросла до 17.
