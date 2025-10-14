Китай объявил о производстве квантового радара нового поколения для отслеживания самолетов, таких как F-22 - СМИ
Китай объявил о серийном производстве первого в мире однофотонного детектора со сверхнизким уровнем шума и четырьмя каналами. Это устройство, названное «ловец фотонов», может обнаруживать один фотон, что делает его ключевым компонентом для квантовой связи и радаров для отслеживания малозаметных самолетов, таких как F-22.
Китай объявил о начале серийного производства первого в мире четырехканального однофотонного детектора нового поколения со сверхнизким уровнем шума, что говорит о его потенциальной широте применения в различных областях: от повседневной связи до национальной обороны, сообщает South China Morning Post, пишет УНН.
Детали
Устройство, получившее название "ловец фотонов", способно обнаруживать один фотон – мельчайшую единицу энергии – что делает его ключевым компонентом в передовых технологиях, таких как квантовая связь и квантовый радар для обнаружения и отслеживания малозаметных самолетов.
Как пишет издание, речь идет об отслеживании таких самолетов, как F-22.
Это достижение было осуществлено Центром исследований квантовой информационной инженерии в китайской провинции Аньхой, о чем в прошлую пятницу сообщила газета Science and Technology Daily, печатное издание Министерства науки и технологий Китая.
