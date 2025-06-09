В Китае AI-чатботы выключили распознавание фото во время местного ЗНО - экзамена "гаокао"

В Китае, во время национального экзамена "гаокао" – аналога украинского ВНО/НМТ – ведущие AI-чатботы, в частности от Alibaba и Tencent, временно выключили функции распознавания изображений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и The Guardian.

Детали

Во время экзаменов, в которых принимают участие более 13 млн китайских абитуриентов, ученики пытались использовать AI-инструменты для объемных ответов.

Чтобы предупредить мошенничество, Alibaba, Tencent, Moonshot и ByteDance приостановили работы функции распознавания фото в своих чатботах. Один из студентов загрузил фото тестового задания в бот Doubao (собственность ByteDance), но получил сообщение:

Во время экзамена на получение диплома о высшем образовании, в соответствии с требованиями, сервис ответов временно приостановлен пишет The Guardian.

Этот же ответ появлялся, когда студент обратился к чатботу Qwen от Alibaba с попыткой объяснить, что "это не экзамен", да и у других сервисов, как‑от DeepSeek, Yuanbao и Kimi, исчезла возможность загружать изображения.

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Одно из объяснений чатботов звучало так:

Чтобы обеспечить честность вступительных экзаменов, эту функцию нельзя использовать во время периода их проведения

Соответствующее ограничение продлится с 7 до 10 июня, когда проводится экзамен.

Дополнительно

Кроме этого, чтобы обеспечить честность "гаокао", местные власти применяют:

AI-мониторинг для отслеживания нетипичных действий (шепот, повторный взгляд на соседа);

биометрическое распознавание, проверку техники и радиоподавление в помещениях;

корректировку городских графиков, в частности задержку старта работы офисов, отмену мероприятий и выделение спецдорожек — все для минимизации риска и улучшения логистики для более чем 13 млн абитуриентов.

Справка

Экзамен "гаокао" – самый ревностный вступительный экзамен в Китае, ключевой для поступления в вузы, особенно для детей из малообеспеченных семей. Его результаты могут определить судьбу подростка.

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