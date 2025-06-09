В Китае AI-чатботы выключили распознавание фото во время местного ЗНО - экзамена "гаокао"

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США
Эксклюзив
13:46 • 5268 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
13:35 • 12591 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
13:15 • 12841 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
12:50 • 28034 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

11:52 • 23381 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
11:44 • 27599 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 83912 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 75814 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 45807 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

9 июня, 06:30 • 46253 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5.9м/с
40%
752мм
Популярные новости

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

9 июня, 06:13 • 72818 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 47365 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

9 июня, 08:28 • 50913 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

09:23 • 72471 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 64891 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

12:50 • 28034 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 66064 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 83912 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 108712 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 96379 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

09:31 • 27765 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 48301 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 75814 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 109657 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 131955 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

В Китае AI-чатботы выключили распознавание фото во время местного ЗНО - экзамена "гаокао"

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Ведущие AI-чатботы в Китае временно выключили распознавание изображений во время национального экзамена «гаокао». Это сделано, чтобы предотвратить мошенничество со стороны абитуриентов.

В Китае AI-чатботы выключили распознавание фото во время местного ЗНО - экзамена "гаокао"

В Китае, во время национального экзамена "гаокао" – аналога украинского ВНО/НМТ – ведущие AI-чатботы, в частности от Alibaba и Tencent, временно выключили функции распознавания изображений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и The Guardian.

Детали

Во время экзаменов, в которых принимают участие более 13 млн китайских абитуриентов, ученики пытались использовать AI-инструменты для объемных ответов.

Чтобы предупредить мошенничество, Alibaba, Tencent, Moonshot и ByteDance приостановили работы функции распознавания фото в своих чатботах. Один из студентов загрузил фото тестового задания в бот Doubao (собственность ByteDance), но получил сообщение:

Во время экзамена на получение диплома о высшем образовании, в соответствии с требованиями, сервис ответов временно приостановлен

Этот же ответ появлялся, когда студент обратился к чатботу Qwen от Alibaba с попыткой объяснить, что "это не экзамен", да и у других сервисов, как‑от DeepSeek, Yuanbao и Kimi, исчезла возможность загружать изображения.

ИИ для государства, бизнеса и образования: Минцифра запустила WINWIN AI Center of Excellence04.02.25, 17:14 • 25751 просмотр

Одно из объяснений чатботов звучало так:

Чтобы обеспечить честность вступительных экзаменов, эту функцию нельзя использовать во время периода их проведения

Соответствующее ограничение продлится с 7 до 10 июня, когда проводится экзамен.

Дополнительно

Кроме этого, чтобы обеспечить честность "гаокао", местные власти применяют:

  • AI-мониторинг для отслеживания нетипичных действий (шепот, повторный взгляд на соседа);
    • биометрическое распознавание, проверку техники и радиоподавление в помещениях;
      • корректировку городских графиков, в частности задержку старта работы офисов, отмену мероприятий и выделение спецдорожек — все для минимизации риска и улучшения логистики для более чем 13 млн абитуриентов.

        Справка

        Экзамен "гаокао" – самый ревностный вступительный экзамен в Китае, ключевой для поступления в вузы, особенно для детей из малообеспеченных семей. Его результаты могут определить судьбу подростка.  

        Meta AI станет платным: Цукерберг анонсировал премиум-подписку и рекламу в приложении01.05.25, 09:44 • 9572 просмотра

        Андрей Кулик

        Андрей Кулик

        Новости МираТехнологииОбразование
        ByteDance
        Хранитель
        Bloomberg L.P.
        Китай
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9