В Китаї AI-чатботи вимкнули розпізнавання фото під час місцевого ЗНО - іспиту "гаокао"

У Китаї, під час національного іспиту "гаокао" – аналога українського ЗНО/НМТ – провідні AI‑чатботи, зокрема від Alibaba та Tencent, тимчасово вимкнули функції розпізнавання зображень.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg та The Guardian.

Під час іспитів, в яких беруть участь понад 13 млн китайських абітурієнтів, учні намагалися використовувати AI‑інструменти для об’ємних відповідей.

Щоб попередити шахрайство, Alibaba, Tencent, Moonshot та ByteDance призупинили роботи функції розпізнавання фото у своїх чатботах.Один зі студентів завантажив фото тестового завдання в бот Doubao (власність ByteDance), але отримав повідомлення:

Під час іспиту на отримання диплому про вищу освіту, відповідно до вимог, сервіс відповідей тимчасово призупинено

Ця ж відповідь з’являлася, коли студент звернувся до чатботу Qwen від Alibaba зі спробою пояснити, що "це не іспит", та й у інших сервісів, як‑от DeepSeek, Yuanbao і Kimi, зникла можливість завантажувати зображення.

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Одне із пояснень чатботів звучало так:

Щоб забезпечити чесність вступних іспитів, цю функцію не можна використовувати під час періоду їх проведення