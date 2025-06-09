В Китаї AI-чатботи вимкнули розпізнавання фото під час місцевого ЗНО - іспиту "гаокао"
Київ • УНН
Провідні AI-чатботи в Китаї тимчасово вимкнули розпізнавання зображень під час національного іспиту «гаокао». Це зроблено, щоб запобігти шахрайству з боку абітурієнтів.
У Китаї, під час національного іспиту "гаокао" – аналога українського ЗНО/НМТ – провідні AI‑чатботи, зокрема від Alibaba та Tencent, тимчасово вимкнули функції розпізнавання зображень.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg та The Guardian.
Деталі
Під час іспитів, в яких беруть участь понад 13 млн китайських абітурієнтів, учні намагалися використовувати AI‑інструменти для об’ємних відповідей.
Щоб попередити шахрайство, Alibaba, Tencent, Moonshot та ByteDance призупинили роботи функції розпізнавання фото у своїх чатботах.Один зі студентів завантажив фото тестового завдання в бот Doubao (власність ByteDance), але отримав повідомлення:
Під час іспиту на отримання диплому про вищу освіту, відповідно до вимог, сервіс відповідей тимчасово призупинено
Ця ж відповідь з’являлася, коли студент звернувся до чатботу Qwen від Alibaba зі спробою пояснити, що "це не іспит", та й у інших сервісів, як‑от DeepSeek, Yuanbao і Kimi, зникла можливість завантажувати зображення.
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Одне із пояснень чатботів звучало так:
Щоб забезпечити чесність вступних іспитів, цю функцію не можна використовувати під час періоду їх проведення
Відповідне обмеження триватиме з 7 до 10 червня, коли проводиться іспит.
Додатково
Крім цього, щоб забезпечити чесність "гаокао", місцева влада застосовує:
- AI‑моніторинг для відстеження нетипових дій (шепіт, повторний погляд на сусіда);
- біометричне розпізнавання, перевірку техніки та радіозаглушення у приміщеннях;
- коригування міських графіків, зокрема затримка старту роботи офісів, скасування заходів і виділення спецдоріжок — усе для мінімізації ризику та покращення логістики для понад 13 млн абітурієнтів.
Довідка
Іспит "гаокао" – найревніший вступний іспит у Китаї, ключовий для вступу до вишів, особливо для дітей із малозабезпечених родин. Його результати можуть визначити долю підлітка.
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