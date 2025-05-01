Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку
Київ • УНН
Марк Цукерберг анонсував запровадження преміум-підписки з додатковими функціями та реклами у застосунку Meta AI. Компанія планує інвестувати до 72 млрд доларів у ШІ.
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг анонсував плани запровадити преміум-підписку для користування новим застосунком Meta AI, а також рекламу в застосунку. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.
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За словами Цукерберга, преміум-підписка дозволить користувачам "розблокувати більше обчислювальних потужностей або додаткових функцій" у Meta AI.
Цього тижня компанія запустила окремий застосунок Meta AI, що дає змогу взаємодіяти з чат-ботом і генерувати зображення з застосунку. Чат-бот, який, за словами Meta, зараз має майже 1 мільярд користувачів, раніше був доступний тільки в таких додатках, як Facebook, Messenger і WhatsApp.
Преміум-підписки уже використовують конкуренти Meta — OpenAI, Google та Microsoft — у своїх продуктах ChatGPT, Gemini і Copilot відповідно.
Meta повідомила про дохід у розмірі 42 млрд доларів за останні кілька місяців. В компанії також зазначили, що тепер розраховують інвестувати до 72 млрд доларів у ШІ, а не до 65 млрд доларів, як раніше заявляв Цукерберг .
Також у планах Meta — додавання до сервісу рекомендацій товарів і реклами. Водночас точні дати запуску преміум-підписки або реклами поки невідомі.
Я очікую, що ми будемо в основному зосереджені на масштабуванні та поглибленні взаємодії принаймні протягом наступного року, перш ніж ми дійсно будемо готові почати будувати бізнес
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