Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня
04:00 • 63975 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 55781 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 86724 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 171196 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 204358 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 302377 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 131520 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 251744 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 174953 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 121157 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
5.6м/с
43%
750 мм
Популярнi новини

Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США

30 квітня, 22:21 • 45281 перегляди

Нічна атака дронів на Одесу: стали відомі подробиці

30 квітня, 22:33 • 48843 перегляди

Інвестиційна Угода між Україною та США: Свириденко розповіла про основні положення документа

30 квітня, 23:12 • 44053 перегляди

пєсков закликав росіян пишатися пропагандистами, які воюють проти України в інфопросторі

30 квітня, 23:45 • 46262 перегляди

Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

04:59 • 31758 перегляди
Публікації

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

04:00 • 63982 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 107594 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 150837 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 183589 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 302385 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 46709 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 53789 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 45484 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 96015 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 144411 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку

Київ • УНН

 • 4762 перегляди

Марк Цукерберг анонсував запровадження преміум-підписки з додатковими функціями та реклами у застосунку Meta AI. Компанія планує інвестувати до 72 млрд доларів у ШІ.

Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг анонсував плани запровадити преміум-підписку для користування новим застосунком Meta AI, а також рекламу в застосунку. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

За словами Цукерберга, преміум-підписка дозволить користувачам "розблокувати більше обчислювальних потужностей або додаткових функцій" у Meta AI.

Цього тижня компанія запустила окремий застосунок Meta AI, що дає змогу взаємодіяти з чат-ботом і генерувати зображення з застосунку. Чат-бот, який, за словами Meta, зараз має майже 1 мільярд користувачів, раніше був доступний тільки в таких додатках, як Facebook, Messenger і WhatsApp.

Преміум-підписки уже використовують конкуренти Meta — OpenAI, Google та Microsoft — у своїх продуктах ChatGPT, Gemini і Copilot відповідно.

Meta повідомила про дохід у розмірі 42 млрд доларів за останні кілька місяців. В компанії також зазначили, що тепер розраховують інвестувати до 72 млрд доларів у ШІ, а не до 65 млрд доларів, як раніше заявляв Цукерберг .

Також у планах Meta — додавання до сервісу рекомендацій товарів і реклами. Водночас точні дати запуску преміум-підписки або реклами поки невідомі. 

Я очікую, що ми будемо в основному зосереджені на масштабуванні та поглибленні взаємодії принаймні протягом наступного року, перш ніж ми дійсно будемо готові почати будувати бізнес

- сказав Цукерберг.

Meta впроваджує нові заходи для виявлення підлітків в Instagram і застосування заходів безпеки21.04.25, 18:40 • 7179 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
Марк Цукерберг
OpenAI
ChatGPT
Microsoft
Facebook
Instagram
Google
Brent
$60.74
Bitcoin
$94,912.10
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.03
Золото
$3,243.89
Ethereum
$1,806.57