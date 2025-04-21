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Meta впроваджує нові заходи для виявлення підлітків в Instagram і застосування заходів безпеки

Київ • УНН

 • 3584 перегляди

Meta впроваджує ШІ в Instagram для виявлення справжнього віку підлітків, навіть якщо вони вказують інший. Технологія аналізує непрямі сигнали, як-от привітання з днем народження, і тестується у США.

Meta впроваджує нові заходи для виявлення підлітків в Instagram і застосування заходів безпеки

Meta почала впроваджувати новий інструмент на основі штучного інтелекту (AI), який може ідентифікувати профілі підлітків в Instagram, навіть якщо користувачі стверджують, що вони досягли повноліття.

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Meta розширює можливості використання штучного інтелекту для виявлення віку підлітків.

Технологія штучного інтелекту, яку наразі тестують у США, аналізує непрямі сигнали, щоб передбачити реальний вік користувача.

- ідеться у поясненні.

Таким чином перевірки мають здійснюватись, наприклад, шляхом аналізу повідомлень про привітання з днем ​​народження, а також підказок інших користувачів.

Довідка

Instagram оголосив про використання ШІ для визначення віку в 2024 році; система шукала сигнали, що користувачі молодші 18 років, наприклад, якщо в повідомленнях від друзів написано "з 16-річчям".

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В Instagram для акаунтів підлітків діють більш обмежувальні налаштування: 

  • за замовчуванням вони є приватними,
    • незнайомці не можуть надсилати повідомлення,
      • також Instagram обмежує тип контенту, який бачать підлітки.

        У 2024 році Instagram змінив налаштування для всіх підлітків на платформі так, що функції безпеки були автоматично ввімкнені.

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