Google навчає ШІ розмовляти мовою дельфінів

Десятиліттями розуміння клацання та свисту дельфінів було за межею людських можливостей. Але нещодавно Google у співпраці з дослідниками Georgia Tech заявив про прогрес у цій галузі. Вчені створили базову модель штучного інтелекту, яка не тільки "перекладає" мову дельфінів, а й генерує нові звукові послідовності у відповідь.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Blog.Google.

Google у співпраці з дослідниками Georgia Tech і польовими дослідженнями проєкту Wild Dolphin Project створив модель штучного інтелекту, яка навчена вивчати структуру вокалізації дельфінів і генерувати нові звукові послідовності, схожі на дельфінів. Цей підхід у пошуках міжвидової комунікації розширює межі ШІ та наш потенційний зв’язок із морським світом - йдеться у дописі Google.

DolphinGemma

Величезний набір даних Wild Dolphin Project надав унікальну можливість для ШІ. Google розробив модель штучного інтелекту DolphinGemma, яка використовує спеціальні аудіотехнології Google: токенізер SoundStream передає звуки дельфінів. Потім вони обробляються спеціальною програмою для звуків зі складною послідовністю, а модель ШІ генерує звукові послідовності, схожі на ті, що використовують дельфіни для комунікації, у відповідь.

DolphinGemma може працювати на телефонах Pixel, які WDP використовує в польових умовах. Тож Wild Dolphin Project протестує її вже у цьому сезоні.

Дослідження, на основі яких була створена DolphinGemma Wild Dolphin Project займається дослідженням дельфінів з 1985 року, зграї диких атлантичних плямистих дельфінів на Багамських островах у їхньому природному середовищі.



За словами вчених, це дає багатий та унікальний набір даних: десятиліття з життя підводного світу зафільмовані на відео та аудіо.

Головним завданням WDP є спостереження та аналіз природного спілкування та соціальних взаємодій дельфінів. Робота під водою дозволяє дослідникам напряму пов’язувати звуки з конкретною поведінкою, що неможливо при спостереженні на поверхні.

Протягом десятиліть вчені співвідносили звуки, які видають ці ссавці з їхньою поведінковою. Знання поведінки окремих дельфінів, яких досліджують вчені, має вирішальне значення для точної інтерпретації.

Ось кілька прикладів:

фірмовими свистками мами кличуть своїх дитинчат;

сплески пульсу часто спостерігаються під час бійок;

клацання дельфіни часто використовують під час залицяння або гонитви за акулами.

Кінцева мета спостереження - зрозуміти структуру та потенційне значення цих звуків у спілкуванні дельфінів та відшукати шаблони, які можуть вказувати на мову.

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