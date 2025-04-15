Google навчає ШІ розмовляти мовою дельфінів
Київ • УНН
Google розробив ШІ DolphinGemma, який може "перекладати" мову дельфінів та генерувати нові звукові послідовності. Модель використовує дані проєкту Wild Dolphin Project, що вивчає дельфінів з 1985 року.
Десятиліттями розуміння клацання та свисту дельфінів було за межею людських можливостей. Але нещодавно Google у співпраці з дослідниками Georgia Tech заявив про прогрес у цій галузі. Вчені створили базову модель штучного інтелекту, яка не тільки "перекладає" мову дельфінів, а й генерує нові звукові послідовності у відповідь.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Blog.Google.
Google у співпраці з дослідниками Georgia Tech і польовими дослідженнями проєкту Wild Dolphin Project створив модель штучного інтелекту, яка навчена вивчати структуру вокалізації дельфінів і генерувати нові звукові послідовності, схожі на дельфінів. Цей підхід у пошуках міжвидової комунікації розширює межі ШІ та наш потенційний зв’язок із морським світом
DolphinGemma
Величезний набір даних Wild Dolphin Project надав унікальну можливість для ШІ. Google розробив модель штучного інтелекту DolphinGemma, яка використовує спеціальні аудіотехнології Google: токенізер SoundStream передає звуки дельфінів. Потім вони обробляються спеціальною програмою для звуків зі складною послідовністю, а модель ШІ генерує звукові послідовності, схожі на ті, що використовують дельфіни для комунікації, у відповідь.
DolphinGemma може працювати на телефонах Pixel, які WDP використовує в польових умовах. Тож Wild Dolphin Project протестує її вже у цьому сезоні.
Дослідження, на основі яких була створена DolphinGemma Wild Dolphin Project займається дослідженням дельфінів з 1985 року, зграї диких атлантичних плямистих дельфінів на Багамських островах у їхньому природному середовищі.
За словами вчених, це дає багатий та унікальний набір даних: десятиліття з життя підводного світу зафільмовані на відео та аудіо.
Головним завданням WDP є спостереження та аналіз природного спілкування та соціальних взаємодій дельфінів. Робота під водою дозволяє дослідникам напряму пов’язувати звуки з конкретною поведінкою, що неможливо при спостереженні на поверхні.
Протягом десятиліть вчені співвідносили звуки, які видають ці ссавці з їхньою поведінковою. Знання поведінки окремих дельфінів, яких досліджують вчені, має вирішальне значення для точної інтерпретації.
Ось кілька прикладів:
- фірмовими свистками мами кличуть своїх дитинчат;
- сплески пульсу часто спостерігаються під час бійок;
- клацання дельфіни часто використовують під час залицяння або гонитви за акулами.
Кінцева мета спостереження - зрозуміти структуру та потенційне значення цих звуків у спілкуванні дельфінів та відшукати шаблони, які можуть вказувати на мову.
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