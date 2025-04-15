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Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

Киев • УНН

 • 9622 просмотра

Google разработал ИИ DolphinGemma, который может "переводить" язык дельфинов и генерировать новые звуковые последовательности. Модель использует данные проекта Wild Dolphin Project, изучающего дельфинов с 1985 года.

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

Десятилетиями понимание щелчков и свиста дельфинов было за гранью человеческих возможностей. Но недавно Google в сотрудничестве с исследователями Georgia Tech заявил о прогрессе в этой области. Ученые создали базовую модель искусственного интеллекта, которая не только "переводит" язык дельфинов, но и генерирует новые звуковые последовательности в ответ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Blog.Google.

Google в сотрудничестве с исследователями Georgia Tech и полевыми исследованиями проекта Wild Dolphin Project создал модель искусственного интеллекта, которая обучена изучать структуру вокализации дельфинов и генерировать новые звуковые последовательности, похожие на дельфиньи. Этот подход в поисках межвидовой коммуникации расширяет границы ИИ и нашу потенциальную связь с морским миром

- говорится в заметке Google.

DolphinGemma

Огромный набор данных Wild Dolphin Project предоставил уникальную возможность для ИИ. Google разработал модель искусственного интеллекта DolphinGemma, которая использует специальные аудиотехнологии Google: токенизатор SoundStream передает звуки дельфинов. Затем они обрабатываются специальной программой для звуков со сложной последовательностью, а модель ИИ генерирует звуковые последовательности, похожие на те, что используют дельфины для коммуникации, в ответ.

DolphinGemma может работать на телефонах Pixel, которые WDP использует в полевых условиях. Поэтому Wild Dolphin Project протестирует ее уже в этом сезоне.

Исследования, на основе которых была создана DolphinGemma Wild Dolphin Project занимается исследованием дельфинов с 1985 года, стаи диких атлантических пятнистых дельфинов на Багамских островах в их естественной среде.

По словам ученых, это дает богатый и уникальный набор данных: десятилетия из жизни подводного мира засняты на видео и аудио.

Главной задачей WDP является наблюдение и анализ естественного общения и социальных взаимодействий дельфинов. Работа под водой позволяет исследователям напрямую связывать звуки с конкретным поведением, что невозможно при наблюдении на поверхности.

В течение десятилетий ученые соотносили звуки, которые издают эти млекопитающие с их поведенческой. Знание поведения отдельных дельфинов, которых исследуют ученые, имеет решающее значение для точной интерпретации.

Вот несколько примеров:

  • фирменными свистками мамы зовут своих детенышей;
    • всплески пульса часто наблюдаются во время драк;
      • щелчки дельфины часто используют во время ухаживания или погони за акулами.

        Конечная цель наблюдения - понять структуру и потенциальное значение этих звуков в общении дельфинов и отыскать шаблоны, которые могут указывать на язык. 

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        Алена Уткина

        Алена Уткина

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