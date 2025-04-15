Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов
Киев • УНН
Google разработал ИИ DolphinGemma, который может "переводить" язык дельфинов и генерировать новые звуковые последовательности. Модель использует данные проекта Wild Dolphin Project, изучающего дельфинов с 1985 года.
Десятилетиями понимание щелчков и свиста дельфинов было за гранью человеческих возможностей. Но недавно Google в сотрудничестве с исследователями Georgia Tech заявил о прогрессе в этой области. Ученые создали базовую модель искусственного интеллекта, которая не только "переводит" язык дельфинов, но и генерирует новые звуковые последовательности в ответ.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Blog.Google.
Google в сотрудничестве с исследователями Georgia Tech и полевыми исследованиями проекта Wild Dolphin Project создал модель искусственного интеллекта, которая обучена изучать структуру вокализации дельфинов и генерировать новые звуковые последовательности, похожие на дельфиньи. Этот подход в поисках межвидовой коммуникации расширяет границы ИИ и нашу потенциальную связь с морским миром
DolphinGemma
Огромный набор данных Wild Dolphin Project предоставил уникальную возможность для ИИ. Google разработал модель искусственного интеллекта DolphinGemma, которая использует специальные аудиотехнологии Google: токенизатор SoundStream передает звуки дельфинов. Затем они обрабатываются специальной программой для звуков со сложной последовательностью, а модель ИИ генерирует звуковые последовательности, похожие на те, что используют дельфины для коммуникации, в ответ.
DolphinGemma может работать на телефонах Pixel, которые WDP использует в полевых условиях. Поэтому Wild Dolphin Project протестирует ее уже в этом сезоне.
Исследования, на основе которых была создана DolphinGemma Wild Dolphin Project занимается исследованием дельфинов с 1985 года, стаи диких атлантических пятнистых дельфинов на Багамских островах в их естественной среде.
По словам ученых, это дает богатый и уникальный набор данных: десятилетия из жизни подводного мира засняты на видео и аудио.
Главной задачей WDP является наблюдение и анализ естественного общения и социальных взаимодействий дельфинов. Работа под водой позволяет исследователям напрямую связывать звуки с конкретным поведением, что невозможно при наблюдении на поверхности.
В течение десятилетий ученые соотносили звуки, которые издают эти млекопитающие с их поведенческой. Знание поведения отдельных дельфинов, которых исследуют ученые, имеет решающее значение для точной интерпретации.
Вот несколько примеров:
- фирменными свистками мамы зовут своих детенышей;
- всплески пульса часто наблюдаются во время драк;
- щелчки дельфины часто используют во время ухаживания или погони за акулами.
Конечная цель наблюдения - понять структуру и потенциальное значение этих звуков в общении дельфинов и отыскать шаблоны, которые могут указывать на язык.
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