Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия
Киев • УНН
Кенсингтонский дворец поделился новой фотографией принца Луи. Снимок сделан в Норфолке Джошем Шиннером, который ранее фотографировал семью для рождественской открытки.
Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию британского принца Луи в честь его седьмого дня рождения, пишет УНН.
Детали
Младший сын принца и принцессы Уэльских, как отмечает BBC, появляется на фотографии, сделанной в Норфолке в начале этого месяца, и опубликованной в их социальных сетях.
На фотографии изображен улыбающийся принц-школьник на фоне леса.
Фотография была сделана Джошем Шиннером, который уже делал фотографии семьи принца Уильяма и Кэтрин, в том числе их рождественской открытки на 2023 год.
Фотография опубликована в социальных сетях с сообщением: "Желаем принцу Луи счастливого седьмого дня рождения!" вместе с эмодзи в виде праздничного торта.
Принц Уильям и Кэтрин провели Пасху в Норфолке, где была сделана фотография, - семья имеет дом в Анмер-холле, части поместья Сандрингем.
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