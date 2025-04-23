Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию британского принца Луи в честь его седьмого дня рождения, пишет УНН.

Детали

Младший сын принца и принцессы Уэльских, как отмечает BBC, появляется на фотографии, сделанной в Норфолке в начале этого месяца, и опубликованной в их социальных сетях.

На фотографии изображен улыбающийся принц-школьник на фоне леса.

Фотография была сделана Джошем Шиннером, который уже делал фотографии семьи принца Уильяма и Кэтрин, в том числе их рождественской открытки на 2023 год.

Фотография опубликована в социальных сетях с сообщением: "Желаем принцу Луи счастливого седьмого дня рождения!" вместе с эмодзи в виде праздничного торта.

Принц Уильям и Кэтрин провели Пасху в Норфолке, где была сделана фотография, - семья имеет дом в Анмер-холле, части поместья Сандрингем.

Принц Луи, внук короля, является четвертым в очереди на престол.

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Отец Луи, принц Уильям, примет участие в похоронах Папы Франциска в субботу, где он будет представлять короля Чарльза.