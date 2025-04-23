Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

Кенсінгтонський палац опублікував нову фотографію британського принца Луї на честь його сьомого дня народження, пише УНН.

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Молодший син принца та принцеси Уельських, як зазначає BBC, з'являється на фотографії, зробленій у Норфолку на початку цього місяця, та опублікованій у їхніх соціальних мережах.

На фотографії зображений усміхнений принц-школяр на фоні лісу.

Фотографію було зроблено Джошем Шиннером, який уже робив фотографії родини принца Вільяма та Кетрін, у тому числі їхньої різдвяної листівки на 2023 рік.

Фотографія опублікована в соціальних мережах із повідомленням: "Бажаємо принцу Луї щасливого сьомого дня народження!" разом з емодзі у вигляді святкового торта.

Принц Вільям і Кетрін провели Великдень у Норфолку, де було зроблено фотографію, - сім'я має будинок в Анмер-голі, частині маєтку Сандрінгем.

Принц Луї, онук короля, є четвертим у черзі на престол.

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Батько Луї, принц Вільям, візьме участь у похороні Папи Франциска в суботу, де він представлятиме короля Чарльза.