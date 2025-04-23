Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф
14:18 • 11289 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
13:00 • 16771 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
12:40 • 32636 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
12:29 • 23310 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
11:49 • 26496 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
11:37 • 26387 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 33182 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 43312 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

22 квітня, 18:22 • 66084 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 92704 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+26°
1.6м/с
19%
748 мм
Популярнi новини

"Коли енергія — це безпека". Як українська компанія RSE створює автономну енергетику під час війни

23 квітня, 06:22 • 57975 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 54523 перегляди

російська атака дроном по автобусу в Марганці: 9 загиблих і 32 постраждалих, розпочато розслідування

23 квітня, 08:25 • 14783 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

11:46 • 30093 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 11983 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

14:18 • 11320 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 12591 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

12:40 • 32669 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

11:46 • 30696 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 55107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 4288 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 32504 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 32169 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 62090 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 52435 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

Київ • УНН

 • 3938 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новою світлиною принца Луї. Знімок зроблено у Норфолку Джошем Шиннером, який раніше фотографував родину для різдвяної листівки.

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

Кенсінгтонський палац опублікував нову фотографію британського принца Луї на честь його сьомого дня народження, пише УНН.

Деталі

Молодший син принца та принцеси Уельських, як зазначає BBC, з'являється на фотографії, зробленій у Норфолку на початку цього місяця, та опублікованій у їхніх соціальних мережах.

На фотографії зображений усміхнений принц-школяр на фоні лісу.

Фотографію було зроблено Джошем Шиннером, який уже робив фотографії родини принца Вільяма та Кетрін, у тому числі їхньої різдвяної листівки на 2023 рік.

Фотографія опублікована в соціальних мережах із повідомленням: "Бажаємо принцу Луї щасливого сьомого дня народження!" разом з емодзі у вигляді святкового торта.

Принц Вільям і Кетрін провели Великдень у Норфолку, де було зроблено фотографію, - сім'я має будинок в Анмер-голі, частині маєтку Сандрінгем.

Принц Луї, онук короля, є четвертим у черзі на престол.

Принц Вільям опублікував зворушливе послання Кейт на її 43-й день народження09.01.25, 12:48 • 141061 перегляд

Батько Луї, принц Вільям, візьме участь у похороні Папи Франциска в суботу, де він представлятиме короля Чарльза.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Кетрин, принцеса Уельська
Папа Франциск
Вільям, принц Уельський
Чарльз ІІІ
Brent
$67.30
Bitcoin
$93,011.80
S&P 500
$5,452.46
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.06
Золото
$3,287.39
Ethereum
$1,786.11