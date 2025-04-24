Враг вывел 11 ракетоносителей с "Калибрами" на борту в Черное море - ВМС ВСУ

Оккупанты вывели 11 ракетоносцев с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 24.04.2025 в Черном море зафиксировано 11 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли в настоящее время отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 8 судов, из них 5 продолжили движение из пролива Босфор; в Азовское море – 10 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ снова подчеркивают, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Почти месяц назад, 25 марта, США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предусматривается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.

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