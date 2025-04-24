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Ворог вивів 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в Чорне море - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 5016 перегляди

В акваторії Чорного моря зафіксовано 11 ворожих кораблів, серед яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет. У Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі.

Ворог вивів 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в Чорне море - ВМС ЗСУ

Окупанти вивели 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 24.04.2025 в Чорному морі зафіксовано 11 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух з протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор

 - йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ знову підкреслюють, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Майже місяць тому, 25 березня, США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

Уразила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1,7 тис. танків: СБУ про результати у 33-тю річницю з дня створення25.03.25, 09:29 • 34690 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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