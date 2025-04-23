Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Украина может уже в мае присоединиться к Конвенции Совета Европы по защите профессиональных прав адвокатов. Об этом УНН сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам организации деятельности адвокатуры Владимир Ватрас.

По его словам, подкомитет провел рабочее совещание, посвященное положениям новой Конвенции, принятой Советом Европы 12 марта 2025 года. В мероприятии приняли участие представители Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), Совета адвокатов, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и нескольких парламентских комитетов, в частности по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества.

"Мы получили презентацию ключевых положений документа, и есть консолидированная поддержка среди профильных комитетов парламента относительно будущей ратификации…

Если бы Украина была среди первых стран - подписантов, это было бы очень важно для нашей международной деятельности", — отметил Ватрас.

Он также подчеркнул, что сейчас существуют проблемы с незаконными действиями в отношении адвокатов, которые уже стали предметом обсуждения с руководством НААУ Лидией Изовитовой и Валентином Гвоздием.

Услышали определенные проблемы, которые есть на сегодня в части незаконных задержаний, обысков, вмешательства в их деятельность. И, собственно, эти проблемы нам известны, ведь значительное количество парламентариев — в прошлом практикующие адвокаты — добавил депутат.

Ватрас также сообщил, что в парламенте уже принят в первом чтении законопроект, который запрещает отождествление адвоката с клиентом и усиливает ответственность за вмешательство в деятельность защитника.

"Возможно, со временем мы выйдем на новую редакцию закона об адвокатуре, как этого рекомендуют наши европейские партнеры", — подытожил Ватрас.

Добавим, вопрос усиления гарантий защиты адвокатов приобрел особую актуальность на фоне резонансного дела "НАБУгейт", когда детективы Национального антикоррупционного бюро установили прослушивание в офисе столичных адвокатов, которые защищают фигурантов дел НАБУ. Прослушка была смонтирована детективами в переговорной комнате, где адвокаты вели конфиденциальные беседы с клиентами — лицами, находящимися в процессуальном статусе подозреваемых или свидетелей по делам НАБУ.

Национальная ассоциация адвокатов Украины зафиксировала ряд нарушений, в частности незаконные обыски, выемку документов, содержащих адвокатскую тайну, а также превышение служебных полномочий со стороны детективов НАБУ. По этим фактам НААУ добилась открытия уголовного производства против детективов НАБУ. После чего НАБУ прибегло к информационным атакам против НААУ и адвокатского самоуправления фактически за "неповиновение" им.

Из-за приближенных к НАБУ спикеров звучит также мнение о том, что Реестр судебных решений должен быть закрытым, а граждане и в частности адвокаты лишены доступа к текстам судебных решений.

Справка: о Конвенции

12 марта 2025 года Совет Европы принял Конвенцию о защите профессии адвоката — первый международный документ, прямо обязывающий государства гарантировать:

• безопасность, независимость и неприкосновенность адвокатской деятельности;

• защиту от незаконного вмешательства — обысков, прослушиваний, давления;

• соблюдение конфиденциальности адвокатской тайны;

• невозможность преследования адвокатов за выполнение профессиональных обязанностей;

• внедрение эффективных механизмов обжалования и ответственности за нарушение прав адвокатов.