Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Україна може вже у травні приєднатися до Конвенції Ради Європи щодо захисту професійних прав адвокатів. Про це УНН повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань правової політики, голова підкомітету з питань організації діяльності адвокатури Володимир Ватрас.

За його словами, підкомітет провів робочу нараду, присвячену положенням нової Конвенції, ухваленої Радою Європи 12 березня 2025 року. У заході взяли участь представники Національної асоціації адвокатів України (НААУ), Ради адвокатів, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції та кількох парламентських комітетів, зокрема з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва.

"Ми отримали презентацію ключових положень документа, і є консолідована підтримка серед профільних комітетів парламенту щодо майбутньої ратифікації…

Якщо Україна була б серед перших країн - підписантів, це було б дуже важливо для нашої міжнародної діяльності", — зазначив Ватрас.

Він також наголосив, що наразі існують проблеми з незаконними діями стосовно адвокатів, які вже стали предметом обговорення з керівництвом НААУ Лідією Ізовітовою та Валентином Гвоздій.

Почули певні проблеми, які є на сьогодні в частині незаконних затримань, обшуків, втручання в їх діяльність. І, власне, ці проблеми нам відомі, адже значна кількість парламентарів — в минулому практикуючі адвокати — додав депутат.

Ватрас також повідомив, що у парламенті вже ухвалено в першому читанні законопроєкт, який забороняє ототожнення адвоката з клієнтом і посилює відповідальність за втручання у діяльність захисника.

"Можливо, з часом ми вийдемо на нову редакцію закону про адвокатуру, як цього рекомендують наші європейські партнери", — підсумував Ватрас.

Додамо, питання посилення гарантій захисту адвокатів набуло особливої актуальності на тлі резонансної справи "НАБУгейт", коли детективи Національного антикорупційного бюро встановили прослуховування в офісі столичних адвокатів, які захищають фігурантів справ НАБУ. Прослушку було змонтовано детективами в переговорній кімнаті, де адвокати вели конфіденційні бесіди з клієнтами — особами, що перебувають у процесуальному статусі підозрюваних або свідків у справах НАБУ.

Національна асоціація адвокатів України зафіксувала низку порушень, зокрема незаконні обшуки, виїмку документів, що містять адвокатську таємницю, а також перевищення службових повноважень з боку детективів НАБУ. За цими фактами НААУ домоглося відкриття кримінального провадження проти детективів НАБУ. Після чого НАБУ вдалося до інформаційних атак проти НААУ та адвокатського самоврядування фактично за "непокору" їм.

Через наближених до НАБУ спікерів звучить також думка про те, що Реєстр судових рішень має бути закритим, а громадяни і зокрема адвокати позбавлені доступу до текстів судових рішень.

Довідково: про Конвенцію

12 березня 2025 року Рада Європи ухвалила Конвенцію про захист професії адвоката — перший міжнародний документ, що прямо зобов’язує держави гарантувати:

• безпеку, незалежність і недоторканність адвокатської діяльності;

• захист від незаконного втручання — обшуків, прослуховувань, тиску;

• дотримання конфіденційності адвокатської таємниці;

• неможливість переслідування адвокатів за виконання професійних обов’язків;

• впровадження ефективних механізмів оскарження та відповідальності за порушення прав адвокатів.