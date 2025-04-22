Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре
13:40 • 33006 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 52373 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 78983 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 130637 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 106996 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 220779 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 112011 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 84090 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 68682 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 42415 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+22°
1.7м/с
27%
750 мм
Популярные новости

В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

22 апреля, 07:13 • 54300 просмотра

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

22 апреля, 07:13 • 64401 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 72524 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 27610 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 37742 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

14:43 • 17220 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

13:40 • 32987 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 37981 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 130617 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 114016 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Петр Порошенко

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Харьков

Киев

Соединенные Штаты

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

15:52 • 4248 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

15:42 • 4726 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 27773 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 22933 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 72684 просмотра
Актуальное

Шахед-136

DJI Mavic

Facebook

Фокс Ньюс

Хранитель

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

Киев • УНН

 • 3772 просмотра

Шон Оно Леннон заявил, что они с братом Джулианом не хотят, чтобы их сравнивали. Ранее Джулиан говорил, что они с братом - лучшие друзья.

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

Шон Оно Леннон говорит, что они с братом Джулианом "не принимают обманчивых сравнений и ссор".

Передает УНН со ссылкой на NME.

Детали

49-летний Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, посетил Instagram Stories, чтобы поделиться черно-белым фото себя и своего старшего сводного брата, сына иконы Beatles Джона Леннона.

При этом он подчеркнул, что не следует принимать ошибочные выдумки о двух людях, которых Джон Леннон любил больше всего.

Ранее в этом году Джулиан признался, что не входил в "ближний круг" The Beatles, и часто обращался за новостями к бывшей группе своего покойного отца.

Я благодарен, что мы с Шоном ладим как дом в огне

- сказал он.

Джулиан подтвердил, что они с братом "лучшие друзья".

Он (Шон) рассказывает мне все, что может, но на фронте Битлз все довольно секретно

- объяснил Джулиан.

Джулиан также рассказал об отношениях в конце 2023 года. Тогда ходили слухи о якобы вражде между ними.

Он сказал: "Мы никогда в жизни не ссорились".

А еще подчеркнул следующее:

Я опубликовал много счастливых фотографий, на которых мы [Шон и я] не делаем ничего, кроме того, что улыбаемся, смеемся и ведем себя как идиоты. Это было важно для меня, для мира и для семьи, потому что в прошлом, без сомнения, между всеми были трения. Но мы все становимся немного старше, и когда мы становимся старше, мы теряем людей, и теперь мы понимаем, что самое ценное в жизни.

Напомним

Режиссеры Макмехон и Макгурти создали документальный фильм "Становление Led Zeppelin" с участием всех живых участников группы.

Disney+ выпустил документальный фильм о первом визите The Beatles в США в 1964 году. Лента содержит отреставрированные архивные кадры и раскрывает уникальные детали их триумфального турне.

Четыре байопика о Beatles анонсировали на 2028 год: раскрыт звездный актерский состав01.04.25, 09:11 • 185351 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

УНН Lite
Соединенные Штаты
Brent
$67.89
Bitcoin
$90,891.70
S&P 500
$5,278.17
Tesla
$239.27
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,429.16
Ethereum
$1,706.25