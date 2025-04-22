Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

Шон Оно Леннон говорит, что они с братом Джулианом "не принимают обманчивых сравнений и ссор".

Передает УНН со ссылкой на NME.

49-летний Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, посетил Instagram Stories, чтобы поделиться черно-белым фото себя и своего старшего сводного брата, сына иконы Beatles Джона Леннона.

При этом он подчеркнул, что не следует принимать ошибочные выдумки о двух людях, которых Джон Леннон любил больше всего.

Ранее в этом году Джулиан признался, что не входил в "ближний круг" The Beatles, и часто обращался за новостями к бывшей группе своего покойного отца.

Джулиан подтвердил, что они с братом "лучшие друзья".

Джулиан также рассказал об отношениях в конце 2023 года. Тогда ходили слухи о якобы вражде между ними.

Он сказал: "Мы никогда в жизни не ссорились".

А еще подчеркнул следующее:

Я опубликовал много счастливых фотографий, на которых мы [Шон и я] не делаем ничего, кроме того, что улыбаемся, смеемся и ведем себя как идиоты. Это было важно для меня, для мира и для семьи, потому что в прошлом, без сомнения, между всеми были трения. Но мы все становимся немного старше, и когда мы становимся старше, мы теряем людей, и теперь мы понимаем, что самое ценное в жизни.