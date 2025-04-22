Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

Шон Оно Леннон каже, що вони з братом Джуліаном "не приймають оманливих порівнянь і сварок".

Передає УНН із посиланням на NME.

49-річний Шон Оно Леннон, син Джона Леннона і Йоко Оно, завітав до Instagram Stories, щоб поділитися чорно-білим фото себе та свого старшого зведеного брата, сина ікони Beatles Джона Леннона.

При цьому він наголосив, що не слід приймати помилкових вигадок про двох людей, яких Джон Леннон любив найбільше.

Раніше цього року Джуліан зізнався, що не входив до "ближнього кола" The Beatles, і часто звертався за новинами до колишньої групи свого покійного батька.

Джуліан підтвердив, що вони з братом "найкращі друзі".

Джуліан також розповів про стосунки наприкінці 2023 року. Тоду були чутки про нібито ворожнечу між ними.

Він сказав: "Ми ніколи в житті не сварилися".

А ще наголосив таке:

Я опублікував багато щасливих фотографій, на яких ми [Шон і я] не робимо нічого, крім того, що посміхаємося, сміємося та поводимося як ідіоти. Це було важливо для мене, для миру та для сім'ї, тому що в минулому, без сумніву, між усіма були тертя. Але ми всі стаємо трохи старшими, і коли ми стаємо старшими, ми втрачаємо людей, і тепер ми розуміємо, що найцінніше в житті.