Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 37421 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 57262 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 82583 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 136088 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 110342 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 222346 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 113801 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 84363 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 68908 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42490 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
1.5м/с
29%
750 мм
Популярнi новини

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 75740 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 23578 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 30922 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 42398 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 19760 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 20206 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 37438 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 42885 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 136104 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 116012 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Петр Порошенко

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Київ

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

15:52 • 6102 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

15:42 • 6514 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 31269 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 23873 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 76080 перегляди
Актуальне

Шахед-136

DJI Mavic

Facebook

Фокс Ньюс

The Guardian

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

Київ • УНН

 • 5894 перегляди

Шон Оно Леннон заявив, що вони з братом Джуліаном не хочуть, щоб їх порівнювали. Раніше Джуліан казав, що вони з братом - найкращі друзі.

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

Шон Оно Леннон каже, що вони з братом Джуліаном "не приймають оманливих порівнянь і сварок".

Передає УНН із посиланням на NME.

Деталі

49-річний Шон Оно Леннон, син Джона Леннона і Йоко Оно, завітав до Instagram Stories, щоб поділитися чорно-білим фото себе та свого старшого зведеного брата, сина ікони Beatles Джона Леннона.

При цьому він наголосив, що не слід приймати помилкових вигадок про двох людей, яких Джон Леннон любив найбільше.

Раніше цього року Джуліан зізнався, що не входив до "ближнього кола" The Beatles, і часто звертався за новинами до колишньої групи свого покійного батька.

Я вдячний, що ми з Шоном ладнаємо як будинок у вогні

- сказав він.  

Джуліан підтвердив, що вони з братом "найкращі друзі".

Він (Шон) розповідає мені все, що може, але на фронті Бітлз все досить секретно

- пояснив Джуліан.

Джуліан також розповів про стосунки наприкінці 2023 року. Тоду були чутки про нібито ворожнечу між ними.

Він сказав: "Ми ніколи в житті не сварилися".

А ще наголосив таке:

Я опублікував багато щасливих фотографій, на яких ми [Шон і я] не робимо нічого, крім того, що посміхаємося, сміємося та поводимося як ідіоти. Це було важливо для мене, для миру та для сім'ї, тому що в минулому, без сумніву, між усіма були тертя. Але ми всі стаємо трохи старшими, і коли ми стаємо старшими, ми втрачаємо людей, і тепер ми розуміємо, що найцінніше в житті.

Нагадаємо

Режисери Макмехон та Макгурті створили документальний фільм "Становлення Led Zeppelin" за участю всіх живих учасників гурту.

Disney+ випустив документальний фільм про перший візит The Beatles до США у 1964 році. Стрічка містить відреставровані архівні кадри та розкриває унікальні деталі їхнього тріумфального турне.

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад01.04.25, 09:11 • 185351 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

УНН Lite
Сполучені Штати
Brent
$67.97
Bitcoin
$90,683.40
S&P 500
$5,292.42
Tesla
$240.85
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,405.06
Ethereum
$1,693.65