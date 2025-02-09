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Як режисерам вдалося зняти перший офіційний фільм про Led Zeppelin

Як режисерам вдалося зняти перший офіційний фільм про Led Zeppelin

Київ • УНН

 • 113244 перегляди

Режисери Макмехон та Макгурті створили документальний фільм "Становлення Led Zeppelin" за участю всіх живих учасників гурту. Вперше за десятиліття легендарний колектив погодився розповісти свою історію.

Десятиліттями гурт відкидав будь-які спроби розповісти свою історію. Втім нарешті це вдалося. NME розповідає, як двом відносно невідомим режисерам Макмехону та Макгурті вдалося залучити сварливих дідусів-музікантів легендарної групи до проекту, про який ті ніколи не чули.

Передає УНН із посиланням на New Musical Express та Infobae.

Деталі

Зняти офіційний документальний фільм про Led Zeppelin здавалося надважким завданням. Легендарний гурт майже завжди відмовлявся давати інтерв'ю та створювати будь-які аудіовізуальні матеріали. Однак Бернард МакМахон та Еллісон МакГурті прийняли виклик і, всупереч усьому, зуміли переконати трьох учасників гурту, що залишилися в живих, взяти участь у фільмі "Становлення Led Zeppelin".

Довідково

Спочатку режисер і співавтор сценарію Бернард Макмехон хотів отримати лише одне повне відео для відкриття: моторошні кадри приреченого дирижабля "Гінденбург", який вражаюче спалахнув, коли він приземлився в NAS Lakehurst у 1937 році.

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"Ми відстежили кожен кадр, включно з тими, які ніколи раніше не бачили", - розповідає МакМахон в інтерв'ю.

Оригінальний ацетатний диск був пошкоджений, і на ньому була величезна "виїмка", але завдяки деяким технічним хитрощам вони змогли її очистити.

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Культова фотографія катастрофи згодом прикрасить обкладинку дебютного альбому Zeppelin, хоча Макмехон вирішив, що відновлена послідовність подій була занадто жахливою.

Щодо самих учасників Led Zeppelin.

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Відомо, що вони завжди ухилялися від ЗМІ. Незважаючи на успіх, гурт уникав давати інтерв'ю і рідко з'являвся на телебаченні. Тому для режисерів завдання полягало в тому, щоб змусити групу говорити та відкритися до розповіді.

Перша зустріч

З Джиммі Пейджем вдалося зустрітися в листопаді 2017 року в лондонському готелі. Пейдж приніс з собою особисті щоденники 1960-х років, які він використовував для перевірки дат і анекдотів, поки Макмехон показував йому розкадровку фільму.

Вони проговорили сім годин, перш ніж знаменитий вимогливий музикант оголосив, що він "у справі" - з умовою.

Розповідає Бернард МакМехон:

Джиммі повернувся до мене і сказав: Хочеш зняти цей [фільм] про мене?На що я відповів, пояснює МакМехон: "Ні, це про групу".

Пейдж посміхнувся і сказав:

Це буде трохи складніше, ми ж не святкуємо Різдво разом

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Щоб змусити музикантів пережити своє минуле, режисери наповнили кімнату для інтерв'ю пам'ятними речами: вирізками з газет, квитками на концерти, фотографіями та старими записами.

В одній з найяскравіших сцен Джиммі Пейдж розглядає раніше не бачені кадри з фестивалю в Баті, які він ніколи раніше не бачив.

Ось чому для мене це як художній фільм... вони проводять вас через історію, долаючи кожну перешкоду, переживаючи її заново"

Незважаючи на свої обмеження, "Становлення Led Zeppelin", пропонує інтимний і відвертий портрет ранніх років одного з найвпливовіших гуртів в історії.

"Енергія історії та сила музики феноменальні", пояснив Джиммі Пейдж.

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"Найвідоміший та найвпливовіший ударник у рок-музиці"

Одним із найяскравіших аспектів фільму "Становлення Led Zeppelin" є присутність Джона Бонема, незважаючи на його смерть понад чотири десятиліття тому.

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Макмехон знайшов раніше невидане інтерв'ю з барабанщиком в Австралії, яке спочатку існувало лише у вигляді бутлегу низької якості.

Після інтенсивних архівних пошуків команді вдалося відновити оригінальний запис, що дозволило Бонхему стати своєрідним оповідачем власної історії.

Підсумок

За тиждень, коли Black Sabbath оприлюднили масштабне прощальне шоу, а The Rolling Stones продовжують коригувати плани на гастролі, бездіяльність Led Zeppelin ще більше здається втраченою можливістю.

На це запитання немає правильної відповіді. Це найцікавіше в Zeppelin. Немає способу сказати, що станеться чи що буде далі. У них немає нічого передбачуваного – і саме це робить їх цікавими

- каже Макмехон.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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