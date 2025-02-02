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The Rolling Stones скасували європейський тур 2025 року: що відомо про причини

The Rolling Stones скасували європейський тур 2025 року: що відомо про причини

Київ • УНН

 • 114088 перегляди

Легендарний рок-гурт The Rolling Stones скасував заплановані концерти в Європі на літо 2025 року через складнощі з узгодженням дат. Промоутери розглядають можливість перенесення туру на 2026 рік.

Згідно з різними повідомленнями, зокрема The Times та Bild, культова група вирішила не повертатися до гастролей пізніше цього року, передає УНН.

Деталі

Гурт The Rolling Stones скасував свій європейський тур, запланований на літо 2025 року. Як повідомляє Bild, ветерани року та їхні промоутери не змогли домовитися про відповідні дати.

Видання стверджують, що решті учасників гурту, Міку Джаггеру, Кіту Річардсу та Ронні Вуду, було запропоновано кілька варіантів дат концертів у 2025 році, але незабаром вони були відхилені через складнощі з відповідними місцями для виступів, подорожами та попередніми зобов'язаннями.

Довідково

Надії на турне з'явилися після того, як у 2023 році рок-ветерани випустили "Hackney Diamonds" - 24-й студійний альбом і першу збірку нового матеріалу після "A Bigger Bang" 2005 року. Він включав виступи Леді Гаги, Елтона Джона, Пола Маккартні та Стіві Вандера, а також останні записи покійного барабанщика гурту Чарлі Воттса.

За попередніми повідомленнями, однак, тур не був повністю скасований, а лише перенесений. Як повідомляє британська газета "The Sun", Мік Джаггер (81 рік), Кіт Річардс (81 рік) і Ронні Вуд (77 років) сподіваються, що зможуть відіграти концерти у 2026 році.

Мік, Кіт і Ронні обожнюють виступати наживо. Тому є надія, що промоутерам вдасться остаточно узгодити дати на наступний рік

- цитує газета слова інсайдера.

Jamiroquai повертається: легендарний гурт анонсував європейський тур у 2025 році18.11.24, 19:39 • 101079 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

УНН Lite
ledi-hahaЛеді Гага

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