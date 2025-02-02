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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

Киев  •  УНН

 • 8624 просмотра

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Легендарная рок-группа The Rolling Stones отменила запланированные концерты в Европе на лето 2025 года из-за сложностей с согласованием дат. Промоутеры рассматривают возможность переноса тура на 2026 год.

Согласно различным сообщениям, в частности The Times и Bild, культовая группа решила не возвращаться к гастролям позже в этом году, передает УНН.

Детали

Группа The Rolling Stones отменила свой европейский тур, запланированный на лето 2025 года. Как сообщает Bild, ветераны рока и их промоутеры не смогли договориться о подходящих датах.

Издание утверждают, что остальным участникам группы, Мику Джаггеру, Киту Ричардсу и Ронни Вуду, было предложено несколько вариантов дат концертов в 2025 году, но вскоре они были отклонены из-за сложностей с подходящими местами для выступлений, путешествиями и предварительными обязательствами.

Справочно

Надежды на турне появились после того, как в 2023 году рок-ветераны выпустили «Hackney Diamonds» - 24-й студийный альбом и первый сборник нового материала после «A Bigger Bang» 2005 года. Он включал выступления Леди Гаги, Элтона Джона, Пола Маккартни и Стиви Уандера, а также последние записи покойного барабанщика группы Чарли Уоттса.

По предварительным сообщениям, однако, тур не был полностью отменен, а лишь перенесен. Как сообщает британская газета «The Sun», Мик Джаггер (81 год), Кит Ричардс (81 год) и Ронни Вуд (77 лет) надеются, что смогут отыграть концерты в 2026 году.

Мик, Кит и Ронни обожают выступать вживую. Поэтому есть надежда, что промоутерам удастся окончательно согласовать даты на следующий год

- цитирует газета слова инсайдера.

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году18.11.24, 19:39 • 100747 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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ledi-gagaЛеди Гага

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