The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах
Киев • УНН
Легендарная рок-группа The Rolling Stones отменила запланированные концерты в Европе на лето 2025 года из-за сложностей с согласованием дат. Промоутеры рассматривают возможность переноса тура на 2026 год.
Согласно различным сообщениям, в частности The Times и Bild, культовая группа решила не возвращаться к гастролям позже в этом году, передает УНН.
Детали
Группа The Rolling Stones отменила свой европейский тур, запланированный на лето 2025 года. Как сообщает Bild, ветераны рока и их промоутеры не смогли договориться о подходящих датах.
Издание утверждают, что остальным участникам группы, Мику Джаггеру, Киту Ричардсу и Ронни Вуду, было предложено несколько вариантов дат концертов в 2025 году, но вскоре они были отклонены из-за сложностей с подходящими местами для выступлений, путешествиями и предварительными обязательствами.
Справочно
Надежды на турне появились после того, как в 2023 году рок-ветераны выпустили «Hackney Diamonds» - 24-й студийный альбом и первый сборник нового материала после «A Bigger Bang» 2005 года. Он включал выступления Леди Гаги, Элтона Джона, Пола Маккартни и Стиви Уандера, а также последние записи покойного барабанщика группы Чарли Уоттса.
По предварительным сообщениям, однако, тур не был полностью отменен, а лишь перенесен. Как сообщает британская газета «The Sun», Мик Джаггер (81 год), Кит Ричардс (81 год) и Ронни Вуд (77 лет) надеются, что смогут отыграть концерты в 2026 году.
Мик, Кит и Ронни обожают выступать вживую. Поэтому есть надежда, что промоутерам удастся окончательно согласовать даты на следующий год
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году18.11.24, 19:39 • 100747 просмотров