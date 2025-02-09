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Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Киев  •  УНН

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Режиссеры Макмехон и Макгурти создали документальный фильм «Становление Led Zeppelin» с участием всех живых участников группы. Впервые за десятилетия легендарный коллектив согласился рассказать свою историю.

Десятилетиями группа отвергала любые попытки рассказать свою историю. Впрочем, наконец это удалось. NME рассказывает, как двум относительно неизвестным режиссерам Макмехону и Макгурти удалось привлечь сварливых дедушек-музыкантов легендарной группы к проекту, о котором те никогда не слышали.

Передает УНН со ссылкой на New Musical Express и Infobae.

Детали

Снять официальный документальный фильм о Led Zeppelin казалось сверхтяжелой задачей. Легендарная группа почти всегда отказывалась давать интервью и создавать любые аудиовизуальные материалы. Однако Бернард МакМахон и Эллисон МакГурти приняли вызов и, вопреки всему, сумели убедить трех оставшихся в живых участников группы принять участие в фильме "Становление Led Zeppelin".

Справочно

Изначально режиссер и соавтор сценария Бернард Макмехон хотел получить только одно полное видео для открытия: жуткие кадры обреченного дирижабля "Гинденбург", который впечатляюще вспыхнул, когда он приземлился в NAS Lakehurst в 1937 году.

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"Мы отследили каждый кадр, включая те, которые никогда раньше не видели", - рассказывает МакМахон в интервью.

Оригинальный ацетатный диск был поврежден, и на нем была огромная "выемка", но благодаря некоторым техническим хитростям они смогли ее очистить.

Культовая фотография катастрофы впоследствии украсит обложку дебютного альбома Zeppelin, хотя Макмехон решил, что восстановленная последовательность событий была слишком ужасной.

Относительно самих участников Led Zeppelin.

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Известно, что они всегда уклонялись от СМИ. Несмотря на успех, группа избегала давать интервью и редко появлялась на телевидении. Поэтому для режиссеров задача состояла в том, чтобы заставить группу говорить и открыться к рассказу.

Первая встреча

С Джимми Пейджем удалось встретиться в ноябре 2017 года в лондонском отеле. Пейдж принес с собой личные дневники 1960-х годов, которые он использовал для проверки дат и анекдотов, пока МакМехон показывал ему раскадровку фильма.

Они проговорили семь часов, прежде чем знаменитый требовательный музыкант объявил, что он "в деле" - с условием. "Джимми повернулся ко мне и сказал:

Хочешь снять этот [фильм] обо мне?

На что я ответил, объясняет МакМехон: "Нет, это про группу".

Он улыбнулся и сказал:

Это будет немного сложнее, мы же не празднуем Рождество вместе

Чтобы заставить музыкантов пережить свое прошлое, режиссеры наполнили комнату для интервью памятными вещами: вырезками из газет, билетами на концерты, фотографиями и старыми записями.

В одной из самых ярких сцен Джимми Пейдж рассматривает ранее не виданные кадры с фестиваля в Бате, которые он никогда раньше не видел.

Вот почему для меня это как художественный фильм... они проводят вас через историю, преодолевая каждое препятствие, переживая ее заново"

Несмотря на свои ограничения, "Становление Led Zeppelin", предлагает интимный и откровенный портрет ранних лет одной из самых влиятельных групп в истории.

"Энергия истории и сила музыки феноменальны", объяснил Джимми Пейдж.

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Роберт Плант, который сначала неохотно соглашался, в конце концов признался, что "American Epic" вдохновил его стать частью "необычайного путешествия в самое сердце водоворота".

"Самый известный и влиятельный ударник в рок-музыке"

Одним из самых ярких аспектов фильма "Становление Led Zeppelin" является присутствие Джона Бонэма, несмотря на его смерть более четырёх десятилетий назад. Макмехон нашел ранее неизданное интервью с барабанщиком в Австралии, которое изначально существовало лишь в виде бутлега низкого качества.

После интенсивных архивных поисков команде удалось восстановить оригинальную запись, что позволило Бонхэму стать своеобразным рассказчиком собственной истории.

Итог

За неделю, когда Black Sabbath обнародовали масштабное прощальное шоу, а The Rolling Stones продолжают корректировать планы на гастроли, бездействие Led Zeppelin еще больше кажется упущенной возможностью.

На этот вопрос нет правильного ответа. Это самое интересное в Zeppelin. Нет способа сказать, что произойдет или что будет дальше. У них нет ничего предсказуемого - и именно это делает их интересными

говорит МакМехон.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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londonЛондон

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