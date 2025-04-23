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Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Считалось, что Шекспир бросил жену, но новое исследование доказывает, что они жили вместе в Лондоне. Найденное письмо указывает на более тесные отношения, чем предполагалось ранее.

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

Английский драматург Уильям Шекспир и его жена Энн Гетевей, возможно, жили вместе в Лондоне, а их брак был значительно счастливее, чем это считали на протяжении веков.

Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает BBC, более 200 лет считалось, что Шекспир оставил свою жену в Стратфорде-на-Эйвоне и отправился в Лондон. А то, что в своем завещании он решил почти ничего ей не оставить, означало, что он, вероятно, испытывал к ней обиду.

Профессор Мэтью Стеггл с кафедры английского языка Бристольского университета провел исследование фрагмента письма, адресованного "доброй миссис Шекспир", которое похоже показывает, что они действительно жили вместе в центре Лондона между 1600 и 1610 годами.

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В частности, в письме говорится, что Шекспир удерживает деньги у мальчика-сироты по имени Джон Баттс, вместо этого прося денег у миссис Шекспир. В то же время Гетевей поддерживает мужа и говорит автору письма, что найти деньги им придется самостоятельно.

Впервые обнаруженное в 1978 году, письмо было известно уже некоторое время, но никто не мог идентифицировать имена или места, о которых идет речь, или не видел никаких оснований считать, что Шекспир в письме обязательно был Уильямом, а не кем-то другим с таким же именем в тот период

- сказал профессор Стеггл.

Итак, на самом деле это история о браке Шекспира, а также о лондонских контактах Шекспира…А если надпись на обороте письма является ответом, то это также история о первом в истории письменном произведении, которое можно приписать Энн Гетевей

- добавил он.

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О чем говорится в письме

В письме упоминается, что мальчик был сиротой, и профессор Стеггл, проведя свое исследование, пришел к выводу, что в Лондоне есть только один человек по имени Джон Баттс, который соответствует этому критерию.

Также там есть упоминание о Тринити-лейн. И известно, что из четырех супружеских пар по фамилии Шекспир, которые жили в Лондоне в тот период, только Уильям и Анна, вероятно, жили в районе, который считался умеренно состоятельным.

Это как минимум вдвое превышает количество писем, которые, как известно, были адресованы или отправлены Шекспиром и его семьей

- сказал профессор Стеггл.

Сейчас известен только один. Он также показывает сторону лондонской жизни Шекспира, которая раньше не была известна, давая ему новый адрес на Тринити-лейн и совершенно новую сферу деятельности для него

- добавил профессор.

Также он добавил, что это свидетельствует о том, что жена Шекспира проводила много времени со своим мужем в Лондоне.

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