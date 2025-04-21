нечитані_вірші: в соцсетях проходит флешмоб в поддержку малоизвестных стихотворений расстрелянных поэтов

В социальных сетях продолжается флешмоб в поддержку проекта #нечитані_вірші, инициированного Благотворительным фондом "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Инициатива реализуется совместно с изданием "Украинская правда". В рамках проекта удалось вернуть голос несправедливо забытых деятелей искусства 1930-х годов: Майка Йогансена, Лади Могилянской, Амди Гирайбая, Леонида Чернова и других. Для этого известные писатели, музыканты, актеры, волонтеры (Сергей Жадан, Даша Трегубова, Андрей Исаенко, Тата Кеплер, Севгиль Мусаева) начитали их стихи, а команда проекта оформила аудиозаписи в подкасты. Они доступны на платформах YouTube, Spotify, Apple Podcast, MEGOGO .

ONUKA читает стихотворение Натальи Забилы «Из окна вагона»

Суть флешмоба следующая: пользователи слушают или читают стихотворение одного из поэтов, а затем выкладывают собственную интерпретацию на своих аккаунтах в формате видео, аудио или просто текстом.

Алик Мкртчян читает стихотворение Амди Гирайбая "Ты"

История

В конце 1920-х в Харькове для литераторов построили шестиэтажный дом в форме буквы "С". Внутри — просторные квартиры с высокими потолками, на крыше — солярии, вокруг — сквер и спортплощадка. Это был своеобразный "подарок" от советской власти, которая стремилась таким образом контролировать интеллигенцию.

Однако дом быстро превратился в символ трагедии. С 1933 по 1938 год здесь репрессировали более 70 писателей, из них 11 — расстреляли в Сандармохе. Другие — покончили жизнь самоубийством или сломались под давлением. Здание прозвали "Крематорием" или БПУ — домом предварительного заключения.

Особенно трагической стала история квартиры №54, где проживал Василий Вражливый. Он прятал многих, в частности Ивана Багряного и семью Антина Крушельницкого, почти все из которых позже были уничтожены. Сам Вражливый также был расстрелян в 1937 году.

Потомки репрессированных деятелей искусства часто жили с клеймом "детей врагов народа", что ограничивало их возможности в обществе.

Среди жертв — Ладя Могилянская, поэтесса, которую за участие в литобъединении "Плуг" приговорили сначала к расстрелу, затем к лагерям, а впоследствии казнили в Москве. Также — Олекса Влизько, талантливый поэт, проживший всего 26 лет.

Майк Йогансен — еще одна яркая фигура Расстрелянного Возрождения, языковед и критик советской литературы. Из-за своей независимой позиции — также был репрессирован.

Наталья Забила избежала арестов, перейдя к детской литературе. Ее глубокую интимную лирику уничтожила система, не терпящая свободы мысли.

Эта история — символ жестокого уничтожения украинского культурного Расстрелянного Возрождения.

Сегодня россия снова уничтожает украинскую элиту — с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 149 деятелей искусств и 97 журналистов. Те, кто должен был бы творить культуру, сейчас на фронте или в плену.

Именно поэтому важно восстанавливать память об уничтоженных деятелях прошлого. Проект #нечитані_вірші возвращает голоса репрессированных деятелей искусств и восстанавливает историческую справедливость.

Возвращая сегодня утраченные 100 лет назад голоса нашей элиты, мы возвращаем национальную память, сшиваем разорванную историю и даем возможность современникам ощутить ее силу и глубину. Для нас, как крупного бизнеса, который является лидером в своей отрасли, задает тренды и формирует правила игры, важно инициировать подобные проекты и быть драйверами и в восстановлении исторической справедливости. Мы в МХП четко осознаем: культура — это фундамент, на котором строится идентичность, сплоченность и устойчивость нации. Мы не можем стоять в стороне от этих процессов — а потому не просто их поддерживаем, а инициируем и задаем тренды — подчеркивает Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

К флешмобу #нечитані_вірші в соцсетях уже присоединились актриса кино и телеведущая Даша Трегубова; креативный директор кулинарного направления МХП и шеф-повар Алик Мкртчян; блогер и филолог Мария Словолюб, актеры кино и театра Елена Олар и Сергей Кисиль, ONUKA, Олег Скрипка, Влад Дарвин, Елена Тополя и десятки других.

"Проект превратился в настоящий культурный флешмоб, который объединил тысячи украинцев. К нему присоединяются и другие крупные бизнесы, которым важна поддержка украинской культуры. Например, сервис MEGOGO опубликовал подкасты со стихами в своем приложении, делая эти тексты еще более доступными для широкой аудитории. Проект медийно под-держали глобальное движение #ЩедрийВівторок от БФ Zagoriy Foundation, Фонд Восточная Европа и другие. Все это демонстрирует: вместе мы даем новую жизнь забытой поэзии и возвращаем ее в культурное пространство современной Украины. Ведь поэзия — это не только история, это наша идентичность, которая вдохновляет и дает силу идти вперед", — добавляет Анастасия Зражевская, директор департамента коммуникаций компании МХП.

Как принять участие в флешмобе?

1. Выберите стихотворение на лендинге.

2. Опубликуйте его в соцсетях с хештегом #нечитані_вірші (видео, аудио или текстовый пост)

3. Передайте эстафету дальше!

Справка

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, начавший свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел.