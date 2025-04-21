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#нечитані_вірші: у соцмережах триває флешмоб на підтримку маловідомих віршів розстріляних поетів

Київ • УНН

 • 568 перегляди

У соцмережах триває флешмоб #нечитані_вірші, що відроджує поезію Розстріляного Відродження. Тисячі українців записують та поширюють вірші репресованих авторів, повертаючи їх у культуру.

#нечитані_вірші: у соцмережах триває флешмоб на підтримку маловідомих віршів розстріляних поетів

У соціальних мережах триває флешмоб на підтримку проєкту #нечитані_вірші, ініційованого Благодійним фондом "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Ініціатива втілюється спільно з виданням "Українська правда". У межах проєкту вдалося повернути голос несправедливо забутих митців та мисткинь 1930-х років: Майка Йогансена, Ладі Могилянської, Амді Гірайбая, Леоніда Чернова та інших. Для цього відомі письменники, музиканти, актори, волонтери (Сергій Жадан, Даша Трегубова, Андрій Ісаєнко, Тата Кеплер, Севгіль Мусаєва) начитали їхні вірші, а команда проєкту оформила аудіозаписи в подкасти.  Вони доступні на платформах YouTubeSpotifyApple PodcastMEGOGO .

ONUKA читає вірш Наталі Забіли «З вікна вагону»
ONUKA читає вірш Наталі Забіли «З вікна вагону»

Суть флешмобу наступна: користувачі слухають або читають вірш одного з поетів, а потім викладають власну інтерпретацію на своїх акаунтах у форматі відео, аудіо чи просто текстом.

 Алік Мкртчян читає вірш Амді Гірайбая
 Алік Мкртчян читає вірш Амді Гірайбая "Ти"

Історія

У кінці 1920-х у Харкові для літераторів збудували шестиповерховий будинок у формі літери "С". Усередині — просторі квартири з високими стелями, на даху — солярії, навколо — сквер і спортмайданчик. Це був своєрідний "подарунок" від радянської влади, яка прагнула таким чином контролювати інтелігенцію.

Проте будинок швидко перетворився на символ трагедії. З 1933 до 1938 року тут репресували понад 70 письменників, з них 11 — розстріляли в Сандармосі. Інші — покінчили життя самогубством або зламалися під тиском. Будівлю прозвали "Крематорієм" або БПУ — будинком попереднього ув’язнення.

Особливо трагічною стала історія квартири №54, де мешкав Василь Вражливий. Він переховував багатьох, зокрема Івана Багряного та родину Антіна Крушельницького, майже всіх з яких пізніше було знищено. Сам Вражливий також був розстріляний у 1937 році.

Нащадки репресованих митців часто жили із тавром "дітей ворогів народу", що обмежувало їхні можливості в суспільстві.

Серед жертв — Ладя Могилянська, поетеса, яку за участь у літоб’єднанні "Плуг" засудили спершу до розстрілу, потім до таборів, а згодом стратили в Москві. Також — Олекса Влизько, талановитий поет, який прожив лише 26 років.

Майк Йогансен — ще одна яскрава постать Розстріляного Відродження, мовознавець і критик радянської літератури. Через свою незалежну позицію — також був репресований.

Наталя Забіла уникла арештів, перейшовши до дитячої літератури. Її глибоку інтимну лірику знищила система, яка не терпіла свободи думки.

Ця історія — символ жорстокого знищення українського культурного Розстріляного Відродження.

Сьогодні росія знову знищує українську еліту — від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 149 митців і 97 журналістів. Ті, хто мав би творити культуру, зараз на фронті чи в полоні.

Саме тому важливо відновлювати пам’ять про знищених діячів минулого. Проєкт #нечитані_вірші повертає голоси репресованих митців і відновлює історичну справедливість.

Повертаючи сьогодні втрачені 100 років тому голоси нашої еліти, ми повертаємо національну пам’ять, зшиваємо розірвану історію та даємо можливість сучасникам відчути її силу й глибину. Для нас, як великого бізнесу, який є лідером у своїй галузі, задає тренди й формує правила гри, важливо ініціювати подібні проєкти та бути драйверами й у відновленні історичної справедливості. Ми в МХП чітко усвідомлюємо: культура — це фундамент, на якому будується ідентичність, згуртованість та стійкість нації. Ми не можемо стояти осторонь цих процесів — а тому не просто їх підтримуємо, а ініціюємо та задаємо тренди

— наголошує Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

До флешмобу #нечитані_вірші в соцмережах уже долучилися акторка кіно та телеведуча Даша Трегубова; креативний директор кулінарного напряму МХП та шеф-кухар Алік Мкртчян; блогерка та філологиня Марія Словолюб, актори кіно та театру Олена Олар і Сергій Кисіль, ONUKA, Олег Скрипка, Влад Дарвін, Олена Тополя та десятки інших.

"Проєкт перетворився на справжній культурний флешмоб, який об'єднав тисячі українців. До нього долучаються й інші великі бізнеси, яким важлива підтримка української культури. Наприклад, сервіс MEGOGO опублікував подкасти з віршами у своєму додатку, роблячи ці тексти ще доступнішими для широкої аудиторії. Проєкт медійно під-тримали глобальний рух #ЩедрийВівторок від БФ Zagoriy Foundation, Фонд Східна Європа та інші. Усе це демонструє: разом ми даємо нове життя забутій поезії та повертаємо її в культурний простір сучасної України. Адже поезія — це не лише історія, це наша ідентичність, яка надихає та дає силу йти вперед", — додає Анастасія Зражевська, директорка департаменту комунікацій компанії МХП.

Як взяти участь у флешмобі?

1. Оберіть вірш на лендингу

2. Опублікуйте його в соцмережах із хештегом #нечитані_вірші (відео, аудіо чи текстовий пост)

З. Передайте естафету далі!

Довідка

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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