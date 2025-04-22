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В Оксфорде пили из чаши, сделанной из человеческого черепа - новая книга разоблачает колониальную жестокость

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Ученые Оксфорда пили из чаши, сделанной из человеческого черепа, до 2015 года. Череп, вероятно, принадлежал рабу с Карибских островов и был подарен колледжу бывшим студентом-евгеником.

В Оксфорде пили из чаши, сделанной из человеческого черепа - новая книга разоблачает колониальную жестокость

Ученые Оксфорда в течение десятилетий на официальных мероприятиях в Вустер-колледже использовали чашу, сделанную из человеческого черепа. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, по словам профессора Дэна Хикса, куратора отдела мировой археологии в музее Питта Риверса при университете, чашу, изготовленную из отпиленного и отполированного черепа, украшенного серебром, регулярно использовали на официальных обедах в Вустер-колледже Оксфорда до 2015 года.

В новой книге Хикса отмечается, что череп применяли для подачи вина, а затем - горячего шоколада.

Археолог сказал, что растущее беспокойство среди студентов и гостей положило конец ритуалу в гостиной для выпускников. В 2019 году колледж пригласил Хикса расследовать происхождение черепа и то, как он превратился в то, что он называет "каким-то больным разновидностью столовой посуды".

Хикс сказал, что дебаты о наследии колониализма обычно фокусировались на том, как выдающиеся британцы, которые получали от него выгоду, как-то Сесил Родс или Эдвард Колстон, были увековечены статуями, объектами или учреждениями, которые носят их имена.

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Но он хотел показать, как личности жертв колониального правления часто стирались из истории, ведь из-за расистских идей британской культурной и преимущества белых, их не считали за тех, кто заслуживает внимания.

 "Дегуманизация и разрушение идентичностей были частью насилия", - добавил археолог.

Хикс не нашел никаких записей о человеке, из останков которой была сделана черепная чаша, хотя радиоуглеродное датирование показало, что черепу около 225 лет. Его размер и косвенные доказательства указывают на то, что он был привезен с Карибских островов и, возможно, принадлежал рабыне.

А вот информация о британских владельцах кубка были хорошо документированы. По информации, кубок был подарен Вустерскому колледжу в 1946 году бывшим студентом Джорджем Питтом-Риверсом, чье имя выгравировано на самом кубке. Будучи евгеником, он был интернирован британским правительством во время Второй мировой войны из-за своей поддержки фашистского лидера Освальда Мосли.

Чаша была частью менее известной второй частной коллекции его деда, британского солдата и археолога викторианской эпохи Августа Генри Лейна Фокса Питта Риверса, который основал Музей Питта Риверса 1884 года.

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Старший Питт Риверс купил чашу-череп на аукционе Sotheby's в том же году. В описании указано, что тогда у нее была деревянная подставка с инкрустированным шиллингом королевы Виктории снизу. Серебряные клейма указывают на то, что она была изготовлена в 1838 году, в год ее коронации.

Продавцом был Бернхард Смит, юрист и выпускник колледжа Ориель в Оксфорде, который преимущественно коллекционировал оружие и доспехи. Хикс предположил, что он получил его в подарок от своего отца, который служил в Королевском флоте в Карибском море.

После получения научных и юридических консультаций руководящий орган колледжа принял, что черепная чаша должна храниться в его архиве "в уважительный способ, где доступ к ней будет навсегда запрещен". 

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Алина Волянская

Алина Волянская

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