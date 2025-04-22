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У Оксфорді пили з чаші, зробленої з людського черепа - нова книга викриває колоніальну жорстокість

Київ • УНН

 • 1814 перегляди

Вчені Оксфорда пили з чаші, зробленої з людського черепа, до 2015 року. Череп, ймовірно, належав рабу з Карибських островів та був подарований коледжу колишнім студентом-євгеніком.

У Оксфорді пили з чаші, зробленої з людського черепа - нова книга викриває колоніальну жорстокість

Вчені Оксфорда протягом десятиліть на офіційних заходах у Вустер-коледжі використовували чашу, зроблену з людського черепа. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, за словами професора Дена Гікса, куратора відділу світової археології в музеї Пітта Ріверса при університеті, чашу, виготовлену з відпиляного і відполірованого черепа, прикрашеного сріблом, регулярно використовували на офіційних обідах у Вустер-коледжі Оксфорда до 2015 року.

У новій книжці Гікса зазначається, що череп застосовували для подачі вина, а згодом - гарячого шоколаду.

Археолог сказав, що зростаюче занепокоєння серед студентів і гостей поклало кінець ритуалу у вітальні для випускників. У 2019 року коледж запросив Гікса розслідувати походження черепа і те, як він перетворився на те, що він називає "якимось хворим різновидом столового посуду".

Гікс сказав, що дебати про спадщину колоніалізму зазвичай фокусувалися на тому, як видатні британці, які отримували від нього вигоду, як-от Сесіл Родс або Едвард Колстон , були увічнені статуями, об'єктами або установами, які носять їхні імена.

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Але він хотів показати, як особистості жертв колоніального правління часто стиралися з історії, адже через расистські ідеї британської культурної та переваги білих, їх не вважали за тих, хто заслуговує на увагу.

 "Дегуманізація і руйнування ідентичностей були частиною насильства", - додав археолог.

Гікс не знайшов жодних записів про людину, з останків якої було зроблено черепну чашу, хоча радіовуглецеве датування показало, що черепу близько 225 років. Його розмір і непрямі докази вказують на те, що він був привезений з Карибських островів і, можливо, належав рабині.

А от інформація про британських власників кубка були добре документовані. За інформацією, кубок був подарований Вустерському коледжу 1946 року колишнім студентом Джорджем Піттом-Ріверсом, чиє ім'я вигравірувано на самому кубку. Будучи євгеніком, він був інтернований британським урядом під час Другої світової війни через свою підтримку фашистського лідера Освальда Мослі.

Чаша була частиною менш відомої другої приватної колекції його діда, британського солдата і археолога вікторіанської епохи Августа Генрі Лейна Фокса Пітта Ріверса, який заснував Музей Пітта Ріверса 1884 року.

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Старший Пітт Ріверс купив чашу-череп на аукціоні Sotheby's того ж року. В описі зазначено, що тоді у неї була дерев'яна підставка з інкрустованим шилінгом королеви Вікторії знизу. Срібні клейма вказують на те, що вона була виготовлена 1838 року, в рік її коронації.

Продавцем був Бернхард Сміт, юрист і випускник коледжу Оріель в Оксфорді, який переважно колекціонував зброю і обладунки. Гікс припустив, що він отримав його в подарунок від свого батька, який служив у Королівському флоті в Карибському морі.

Після отримання наукових і юридичних консультацій керівний орган коледжу ухвалив, що черепна чаша має зберігатися в його архіві "у поважний спосіб, де доступ до неї буде назавжди заборонений". 

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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