На Сицилії знайшли артефакти морської битви між Іспанією та Англією 1718 року

Гармата і кермо корабля відносяться до битви між англійським та іспанським флотами в XVIII столітті поблизу Сицилії.

Передає УНН із посиланням на Аnsa.

Деталі

У районі міста Сіракузи, одного з найбільших портів Іонічного моря дослідники знайшли залишки дерев'яного корабля та залізну гармату, які скоріше за все відносяться до морської битви в Середземному морі, яка відбулася біля берегів Сицилії 11 серпня 1718 року - так звана Битва при мисі Пассаро між англійським та іспанським флотами.

Результати відкривають нові сценарії щодо воєнної події, в якій Сицилія та її море знову стали головними дійовими особами - каже регіональний радник з культурної спадщини та сицилійської ідентичності Франческо Паоло Скарпінато.

Як відомо Битва при Пассаро завершилась нищівною поразкою іспанців під командуванням адміралів Кастанети й Чакона. Більшу частину іспанського флоту було захоплено або потоплено; втрат у британського флоту було, за історичними даними, значно менше.

Щодо знахідок:

Ідеться про стерно, що зроблене з дерева та покрите прибитим металевим листом, має довжину майже п’ять метрів і важить близько 800 кілограмів. Ймовірно, пристрій для утримування обраного курсу судна належав великому дерев’яному кораблю.

Також ідеться про залізну гармату, яка має довжину майже 2,5 метра і знаходиться на глибині 49 метрів; різні конструктивні деталі (казенник, кнопка, дульні гальма, арматурні кільця) датують його XVI-XVIII століттями.



Нагадаємо

Археологи виявили сліди 3600-річного корабля епохи бронзи, що перевозив мідні злитки, який затонув біля берегів Туреччини в 16 столітті до нашої ери.