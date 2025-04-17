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На Сицилії знайшли артефакти морської битви між Іспанією та Англією 1718 року

Київ • УНН

 • 5002 перегляди

Поблизу Сиракуз виявили залишки корабля та гармату часів битви при мисі Пассаро між англійським та іспанським флотами. Знахідки відкривають нові подробиці про цю важливу морську подію.

На Сицилії знайшли артефакти морської битви між Іспанією та Англією 1718 року

Гармата і кермо корабля відносяться до битви між англійським та іспанським флотами в XVIII столітті поблизу Сицилії.

Передає УНН із посиланням на Аnsa.

Деталі

У районі міста Сіракузи, одного з найбільших портів Іонічного моря дослідники знайшли залишки дерев'яного корабля та залізну гармату, які скоріше за все відносяться до морської битви в Середземному морі, яка відбулася біля берегів Сицилії 11 серпня 1718 року - так звана Битва при мисі Пассаро між англійським та іспанським флотами.

Результати відкривають нові сценарії щодо воєнної події, в якій Сицилія та її море знову стали головними дійовими особами - каже регіональний радник з культурної спадщини та сицилійської ідентичності Франческо Паоло Скарпінато.

Як відомо Битва при Пассаро завершилась нищівною поразкою іспанців під командуванням адміралів Кастанети й Чакона. Більшу частину іспанського флоту було захоплено або потоплено; втрат у британського флоту було, за історичними даними, значно менше.

Щодо знахідок:

Ідеться про стерно, що зроблене з дерева та покрите прибитим металевим листом, має довжину майже п’ять метрів і важить близько 800 кілограмів. Ймовірно, пристрій для утримування обраного курсу судна належав великому дерев’яному кораблю.

Також ідеться про залізну гармату, яка має довжину майже 2,5 метра і знаходиться на глибині 49 метрів; різні конструктивні деталі (казенник, кнопка, дульні гальма, арматурні кільця) датують його XVI-XVIII століттями.

Нагадаємо

Археологи виявили сліди 3600-річного корабля епохи бронзи, що перевозив мідні злитки, який затонув біля берегів Туреччини в 16 столітті до нашої ери.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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