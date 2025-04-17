На Сицилии нашли артефакты морского сражения между Испанией и Англией 1718 года

Пушка и руль корабля относятся к битве между английским и испанским флотами в XVIII веке вблизи Сицилии.

Передает УНН со ссылкой на Аnsa.

Детали

В районе города Сиракузы, одного из крупнейших портов Ионического моря исследователи нашли остатки деревянного корабля и железную пушку, которые скорее всего относятся к морской битве в Средиземном море, которая произошла у берегов Сицилии 11 августа 1718 года - так называемая Битва при мысе Пассаро между английским и испанским флотами.

Результаты открывают новые сценарии относительно военного события, в котором Сицилия и ее море снова стали главными действующими лицами - говорит региональный советник по культурному наследию и сицилийской идентичности Франческо Паоло Скарпинато.

Как известно Битва при Пассаро завершилась сокрушительным поражением испанцев под командованием адмиралов Кастаньеты и Чакона. Большая часть испанского флота была захвачена или потоплена; потерь у британского флота было, по историческим данным, значительно меньше.

Относительно находок:

Речь идет о руле, сделанном из дерева и покрытом прибитым металлическим листом, имеет длину почти пять метров и весит около 800 килограммов. Вероятно, устройство для удержания выбранного курса судна принадлежало большому деревянному кораблю.

Также речь идет о железной пушке, которая имеет длину почти 2,5 метра и находится на глубине 49 метров; различные конструктивные детали (казенник, кнопка, дульные тормоза, арматурные кольца) датируют его XVI-XVIII веками.



Напомним

Археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы, перевозившего медные слитки, затонувшего у берегов Турции в 16 веке до нашей эры.