Археологи обнаружили новые фрески раскрывающие тайные ритуалы поклонения Дионису

Ученые, работающие в Помпеях, обнаружили ряд редких фресок почти в натуральную величину. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Архиологи отмечают, что это открытие дает новые видения о религиозной жизни города до его разрушения извержением Везувия в 79 г. н. э.

Оно содержит большой фриз, простирающийся на три стены банкетного зала. Яркие изображения изображают обряды посвящения последователей Диониса, древнегреческого бога, связанного с вином, плодородием, театром и религиозным экстазом. Эти обряды посвящения, известные как мистерии Диониса, были тайными религиозными церемониями, посвященными богу, - говорится в статье.

Интересно, что они обещали духовное просветление и потенциально благословенную загробную жизнь.

Фреска, датированная 40-30 гг. до н. э., изображает последователей Диониса в состояниях ритуального экстаза, занимающихся танцами и охотой. Произведение искусства имеет сходство с фресками близлежащей Виллы Мистерий, обнаруженной столетием ранее. Министр культуры Италии Алессандро Джули, присутствовавший на открытии фресок, сказал:

Через 100 лет сегодняшний день будет запомнен как исторический, потому что открытие, которое мы представляем, является историческим. Наряду с Виллой Мистерий эта фреска является беспрецедентным свидетельством малоизвестных аспектов древней средиземноморской жизни, - добавляют ученые.

На большом фризе изображены последовательницы Диониса как танцовщицы и охотницы, несущие забитых коз или держащие мечи и внутренности животных. В центре фрески изображена элегантно одетая женщина, которая, возможно, ожидает посвящения в мистерии.

На верхнем фризе изображены живые и принесенные в жертву животные, в частности олененок, выпотрошенный кабан, петухи и рыба. Ученые предположили, что это сопоставление подчеркивает двойную природу поклонения Дионису, смешивая празднование с первобытным жертвоприношением.

Некогда процветающий город Помпеи и окружающую сельскую местность на юге Италии затопило пеплом, когда извергся Везувий, убив тысячи римлян, которые не подозревали, что живут рядом с одним из крупнейших вулканов Европы.

Археологический объект занимает примерно 66 гектаров, из которых около 44 гектаров полностью раскопано. Последние раскопки проводят в районе, известном как Regio IX, они начались в начале 2023 года и пока обнаружили более 50 комнат.

Некоторые из недавних открытий включают черный салон, изображающий сцены из Троянской войны, большой банный комплекс и фреску, на которой изображено то, что может быть предком итальянской пиццы.

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