Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Регулярное использование зубной нити может значительно снизить риск инсульта и фибрилляции предсердий. Исследование показало уменьшение риска кардиоэмболического инсульта на 44% и ишемического на 22%.

Регулярное использование зубной нити может снизить риск инсульта и фибрилляции предсердий (AFib). Люди, которые пользуются ею постоянно, имеют на 22% меньший риск ишемического инсульта и на 44% более низкую вероятность кардиоэмболического инсульта. Ученые предполагают, что уход за полостью рта уменьшает воспаление, которое влияет на сердце и сосуды. Об этом пишет Heathline, передает УНН.

Детали

Сердечно-сосудистые заболевания, в частности инсульт, остаются главной причиной смерти в США, согласно последним данным Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Здоровый образ жизни, включая правильное питание и регулярную физическую активность, является одним из самых эффективных способов профилактики сердечно-сосудистых болезней.

Однако мало кто знает, что еще одним «тайным» инструментом для поддержания здоровья сердца и мозга может стать обычная зубная нить.

Новое исследование показало, что регулярное использование зубной нити связано со снижением риска некоторых видов инсульта и фибрилляции предсердий (AFib).

Результаты этой работы были представлены на Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсульта (American Stroke Association).

Что показало исследование?

Ранее было известно, что заболевания десен и кариес являются факторами риска инсульта и инфаркта.

Мы уже знаем, что использование зубной нити снижает риск сердечного приступа. Наше исследование указывает на то, что оно также может уменьшить риск инсульта, а чем чаще человек чистит межзубные промежутки, тем меньше становится этот риск,

- пояснил автор исследования доктор Совик Сен, руководитель кафедры неврологии в Prisma Health Richland Hospital и Медицинской школе Университета Южной Каролины.

Исследователи проанализировали данные более 6000 участников долговременного исследования Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), которое стартовало еще в 1987 году.

Оно предусматривало использование детальных анкет для оценки влияния различных образов жизни на атеросклероз (сужение артерий).

Основные результаты:

- 65% участников исследования (4092 человека) сообщили, что пользуются зубной нитью.

- За 25 лет наблюдений 434 человека пережили инсульт, из них 97 - кардиоэмболический инсульт (вызванный тромбом, попавшим в мозг из сердца).

- У тех, кто пользовался зубной нитью, риск ишемического инсульта был на 22% ниже, а риск кардиоэмболического инсульта - на 44% ниже.

- Также регулярное использование зубной нити снижало риск фибрилляции предсердий (AFib) на 12%.

Как здоровье ротовой полости влияет на сердце?

Связь между гигиеной рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности инсультом, еще окончательно не установлена. Однако исследователи предполагают, что ключевую роль играют воспалительные процессы.

Заболевания десен сопровождаются хроническим воспалением, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний

- отметил Сен.

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование05.02.25, 16:40 • 119754 просмотра

Дополнительное исследование, которое также представили на конференции, продемонстрировало связь между бактериями ротовой полости и риском инсульта.

Ученые под руководством Шуичи Тономуры из Национального центра цереброваскулярных и сердечно-сосудистых болезней в Осаке обнаружили, что в кишечнике людей, перенесших инсульт, было повышенное накопление бактерии Streptococcus anginosus.

Эта бактерия обычно живет в ротовой полости и кишечнике, но ее высокая концентрация была связана с более тяжелым течением инсульта и худшими прогнозами для пациентов.

Тономура предположил, что анализ кишечной микрофлоры может помочь оценивать риск инсульта, а борьба с вредными бактериями через правильную гигиену рта может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как позаботиться о здоровье сердца?

На сердечно-сосудистые заболевания приходится почти 1 миллион смертей в США только за 2022 год. Это больше, чем от всех видов рака и несчастных случаев (включая передозировку наркотиками и ДТП) вместе взятых.

Чтобы снизить риск сердечных болезней, врачи советуют придерживаться «Жизненно важных 8» рекомендаций Американской кардиологической ассоциации:

- Здоровое питание

- Регулярная физическая активность

- Отказ от табака

- Полноценный сон

- Контроль веса

- Контроль уровня холестерина

- Управление уровнем сахара в крови

Напомним,

Привычка ложиться спать и просыпаться в разное время каждый день может повысить риск инсульта, сердечного приступа и сердечной недостаточности на 26%, даже если вы получаете достаточно сна.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ЗдоровьеУНН Lite
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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