Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь
Киев • УНН
Регулярное использование зубной нити может значительно снизить риск инсульта и фибрилляции предсердий. Исследование показало уменьшение риска кардиоэмболического инсульта на 44% и ишемического на 22%.
Регулярное использование зубной нити может снизить риск инсульта и фибрилляции предсердий (AFib). Люди, которые пользуются ею постоянно, имеют на 22% меньший риск ишемического инсульта и на 44% более низкую вероятность кардиоэмболического инсульта. Ученые предполагают, что уход за полостью рта уменьшает воспаление, которое влияет на сердце и сосуды. Об этом пишет Heathline, передает УНН.
Детали
Сердечно-сосудистые заболевания, в частности инсульт, остаются главной причиной смерти в США, согласно последним данным Американской кардиологической ассоциации (AHA).
Здоровый образ жизни, включая правильное питание и регулярную физическую активность, является одним из самых эффективных способов профилактики сердечно-сосудистых болезней.
Однако мало кто знает, что еще одним «тайным» инструментом для поддержания здоровья сердца и мозга может стать обычная зубная нить.
Новое исследование показало, что регулярное использование зубной нити связано со снижением риска некоторых видов инсульта и фибрилляции предсердий (AFib).
Результаты этой работы были представлены на Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсульта (American Stroke Association).
Что показало исследование?
Ранее было известно, что заболевания десен и кариес являются факторами риска инсульта и инфаркта.
Мы уже знаем, что использование зубной нити снижает риск сердечного приступа. Наше исследование указывает на то, что оно также может уменьшить риск инсульта, а чем чаще человек чистит межзубные промежутки, тем меньше становится этот риск,
Исследователи проанализировали данные более 6000 участников долговременного исследования Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), которое стартовало еще в 1987 году.
Оно предусматривало использование детальных анкет для оценки влияния различных образов жизни на атеросклероз (сужение артерий).
Основные результаты:
- 65% участников исследования (4092 человека) сообщили, что пользуются зубной нитью.
- За 25 лет наблюдений 434 человека пережили инсульт, из них 97 - кардиоэмболический инсульт (вызванный тромбом, попавшим в мозг из сердца).
- У тех, кто пользовался зубной нитью, риск ишемического инсульта был на 22% ниже, а риск кардиоэмболического инсульта - на 44% ниже.
- Также регулярное использование зубной нити снижало риск фибрилляции предсердий (AFib) на 12%.
Как здоровье ротовой полости влияет на сердце?
Связь между гигиеной рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности инсультом, еще окончательно не установлена. Однако исследователи предполагают, что ключевую роль играют воспалительные процессы.
Заболевания десен сопровождаются хроническим воспалением, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование05.02.25, 16:40 • 119754 просмотра
Дополнительное исследование, которое также представили на конференции, продемонстрировало связь между бактериями ротовой полости и риском инсульта.
Ученые под руководством Шуичи Тономуры из Национального центра цереброваскулярных и сердечно-сосудистых болезней в Осаке обнаружили, что в кишечнике людей, перенесших инсульт, было повышенное накопление бактерии Streptococcus anginosus.
Эта бактерия обычно живет в ротовой полости и кишечнике, но ее высокая концентрация была связана с более тяжелым течением инсульта и худшими прогнозами для пациентов.
Тономура предположил, что анализ кишечной микрофлоры может помочь оценивать риск инсульта, а борьба с вредными бактериями через правильную гигиену рта может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как позаботиться о здоровье сердца?
На сердечно-сосудистые заболевания приходится почти 1 миллион смертей в США только за 2022 год. Это больше, чем от всех видов рака и несчастных случаев (включая передозировку наркотиками и ДТП) вместе взятых.
Чтобы снизить риск сердечных болезней, врачи советуют придерживаться «Жизненно важных 8» рекомендаций Американской кардиологической ассоциации:
- Здоровое питание
- Регулярная физическая активность
- Отказ от табака
- Полноценный сон
- Контроль веса
- Контроль уровня холестерина
- Управление уровнем сахара в крови
Напомним,
Привычка ложиться спать и просыпаться в разное время каждый день может повысить риск инсульта, сердечного приступа и сердечной недостаточности на 26%, даже если вы получаете достаточно сна.