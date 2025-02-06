Зубна нитка як захист від інсульту: вчені виявили несподіваний зв’язок

Регулярне використання зубної нитки може знизити ризик інсульту та фібриляції передсердь (AFib). Люди, які користуються нею постійно, мають на 22% менший ризик ішемічного інсульту та на 44% нижчу ймовірність кардіоемболічного інсульту. Вчені припускають, що догляд за ротовою порожниною зменшує запалення, яке впливає на серце і судини. Про це пише Heathline, передає УНН.



Деталі

Серцево-судинні захворювання, зокрема інсульт, залишаються головною причиною смерті у США, згідно з останніми даними Американської кардіологічної асоціації (AHA).

Здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування та регулярну фізичну активність, є одним із найефективніших способів профілактики серцево-судинних хвороб.

Проте мало хто знає, що ще одним "таємним" інструментом для підтримки здоров’я серця та мозку може стати звичайна зубна нитка.

Нове дослідження виявило, що регулярне використання зубної нитки пов’язане зі зниженням ризику деяких видів інсульту та фібриляції передсердь (AFib).

Результати цієї роботи були представлені на Міжнародній конференції з інсульту Американської асоціації інсульту (American Stroke Association).

Що показало дослідження?

Раніше було відомо, що захворювання ясен і карієс є факторами ризику інсульту та інфаркту.

Ми вже знаємо, що використання зубної нитки знижує ризик серцевого нападу. Наше дослідження вказує на те, що воно також може зменшити ризик інсульту, а чим частіше людина чистить міжзубні проміжки, тим меншим стає цей ризик, - пояснив автор дослідження доктор Совік Сен, керівник кафедри неврології в Prisma Health Richland Hospital та Медичній школі Університету Південної Кароліни.



Дослідники проаналізували дані понад 6000 учасників довготривалого дослідження Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), яке стартувало ще у 1987 році.

Воно передбачало використання детальних анкет для оцінки впливу різних способів життя на атеросклероз (звуження артерій).

Основні результати:

- 65% учасників дослідження (4092 особи) повідомили, що користуються зубною ниткою.

- За 25 років спостережень 434 людини пережили інсульт, з них 97 – кардіоемболічний інсульт (викликаний тромбом, що потрапив у мозок із серця).

- У тих, хто користувався зубною ниткою, ризик ішемічного інсульту був на 22% нижчим, а ризик кардіоемболічного інсульту – на 44% нижчим.

- Також регулярне використання зубної нитки знижувало ризик фібриляції передсердь (AFib) на 12%.

Як здоров’я ротової порожнини впливає на серце?

Зв’язок між гігієною рота та серцево-судинними захворюваннями, зокрема інсультом, ще остаточно не встановлений. Однак дослідники припускають, що ключову роль відіграють запальні процеси.

Захворювання ясен супроводжуються хронічним запаленням, що може сприяти розвитку серцево-судинних захворювань - зазначив Сен.

Як здоровʼя кишківника та ротової порожнини впливають на ймовірність інсульту - дослідження

Додаткове дослідження, яке також представили на конференції, продемонструвало зв’язок між бактеріями ротової порожнини та ризиком інсульту.

Вчені під керівництвом Шуїчі Тономури з Національного центру цереброваскулярних та серцево-судинних хвороб в Осаці виявили, що в кишечнику людей, які перенесли інсульт, було підвищене накопичення бактерії Streptococcus anginosus.

Ця бактерія зазвичай живе в ротовій порожнині та кишківнику, але її висока концентрація була пов’язана з більш тяжким перебігом інсульту та гіршими прогнозами для пацієнтів.

Тономура припустив, що аналіз кишкової мікрофлори може допомогти оцінювати ризик інсульту, а боротьба з шкідливими бактеріями через правильну гігієну рота може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Як подбати про здоров’я серця?

На серцево-судинні захворювання припадає майже 1 мільйон смертей у США лише за 2022 рік. Це більше, ніж від усіх видів раку та нещасних випадків (включаючи передозування наркотиками та ДТП) разом узятих.

Щоб знизити ризик серцевих хвороб, лікарі радять дотримуватися "Життєво важливих 8" рекомендацій Американської кардіологічної асоціації:

- Здорове харчування

- Регулярна фізична активність

- Відмова від тютюну

- Повноцінний сон

- Контроль ваги

- Контроль рівня холестерину

- Управління рівнем цукру в крові

Нагадаємо

Звичка лягати спати та прокидатися в різний час щодня може підвищити ризик інсульту, серцевого нападу та серцевої недостатності на 26%, навіть якщо ви отримуєте достатньо сну.

