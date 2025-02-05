Як здоровʼя кишківника та ротової порожнини впливають на ймовірність інсульту - дослідження

Попередні дослідження показують, що баланс мікробіомів у ротовій порожнині та кишківнику може впливати на ризик розвитку інсульту. Про це повідомляють вчені, які представлять свої результати на Міжнародній конференції з інсульту Американської асоціації з інсульту 2025 року, пише УНН з посиланням на Eatingwell.

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В організмі людини існує кілька мікробіомів, зокрема кишковий і ротовий, які повʼязані і впливають один на одного. Дослідники виявили зв'язок між мікробіомом кишківника і хронічним запаленням, яке може бути причиною хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і рак.

За попередніми дослідженнями, у людей, які перенесли інсульт, також спостерігається дисбаланс мікробіомів. Це спонукало дослідників розглянути інші фактори, які можуть спровокувати як сам інсульт, так і посприяти тому, наскільки успішно люди відновлюються після нього.

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Як повідомляється, мікробіом завантажений трильйонами як корисних, так і потенційно шкідливих бактерій. Цей набір бактерій та інших мікроорганізмів у кишківнику називається кишковою мікробіотою, а в роті - оральною мікробіотою. Через те, що найімовірніше, повністю позбутися всіх потенційно шкідливих організмів неможливо, мета полягає в тому, щоб підтримувати оптимальну кількість корисних бактерій, що перевищує кількість шкідливих бактерій.

У попередньому дослідженні було виявлено зв'язок між бактерією, що викликає карієс зубів, яка називається Streptococcus mutans, і підвищеним ризиком крововиливу в мозок, що є причиною інсульту, - зазначають вчені.

У цьому останньому дослідженні вчені вивчили ще одну шкідливу бактерію, звану Streptococcus anginosus. Цей штам бактерій був пов'язаний з такими станами, як абсцеси порожнини рота і навіть абсцеси в лобових частках мозку. Дослідники також вказали на Streptococcus anginosus як на причину карієсу зубів, оскільки він може руйнувати зубну емаль.

Загалом у цьому дослідженні взяли участь 250 японців, середній вік яких становив 70 років. Близько 40% з них були жінками. 250 учасників були розділені на дві групи - тестову та контрольну. Дослідники порівняли мікробіоми рота і кишківника у 200 учасників, у яких протягом останніх семи днів трапився інсульт (тестова група), з мікробіомами 50 осіб без інсульту в анамнезі (контрольна група). Хоча у них не було інсульту в анамнезі, у контрольної групи могли бути інші медичні проблеми, включно з високим кров'яним тиском, діабетом або високим рівнем холестерину - все це фактори ризику інсульту.

Дослідники виявили, що Streptococcus anginosus був значно поширенішим у слині та кишечнику людей, які мали інсульт, ніж у контрольній групі.

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