Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исследование показало связь бактерии Streptococcus anginosus с повышенным риском инсульта. Ученые обнаружили ее повышенную концентрацию в слюне и кишечнике пациентов, перенесших инсульт.

Предварительные исследования показывают, что баланс микробиомов в ротовой полости и кишечнике может влиять на риск развития инсульта. Об этом сообщают ученые, которые представят свои результаты на Международной конференции по инсульту Американской ассоциации по инсульту 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Eatingwell.

Детали 

В организме человека существует несколько микробиомов, в том числе кишечный и ротовой, которые связаны и влияют друг на друга. Исследователи обнаружили связь между микробиомом кишечника и хроническим воспалением, которое может быть причиной хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак. 

По предварительным исследованиям, у людей, перенесших инсульт, также наблюдается дисбаланс микробиомов. Это побудило исследователей рассмотреть другие факторы, которые могут спровоцировать как сам инсульт, так и поспособствовать тому, насколько успешно люди восстанавливаются после него.

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Как сообщается, микробиом загружен триллионами как полезных, так и потенциально вредных бактерий. Этот набор бактерий и других микроорганизмов в кишечнике называется кишечной микробиотой, а во рту - оральной микробиотой. Поскольку, скорее всего, полностью избавиться от всех потенциально вредных организмов невозможно, цель состоит в том, чтобы поддерживать оптимальное количество полезных бактерий, превышающее количество вредных бактерий. 

В предыдущем исследовании была обнаружена связь между бактерией, вызывающей кариес зубов, которая называется Streptococcus mutans, и повышенным риском кровоизлияния в мозг, что является причиной инсульта,

- отмечают ученые.

В этом последнем исследовании ученые изучили еще одну вредную бактерию, называемую Streptococcus anginosus. Этот штамм бактерий был связан с такими состояниями, как абсцессы полости рта и даже абсцессы в лобных долях мозга. Исследователи также указали на Streptococcus anginosus как на причину кариеса зубов, поскольку он может разрушать зубную эмаль.

Всего в этом исследовании приняли участие 250 японцев, средний возраст которых составлял 70 лет. Около 40% из них были женщинами. 250 участников были разделены на две группы - тестовую и контрольную. Исследователи сравнили микробиомы рта и кишечника у 200 участников, у которых в течение последних семи дней случился инсульт (тестовая группа), с микробиомами 50 человек без инсульта в анамнезе (контрольная группа). Хотя у них не было инсульта в анамнезе, у контрольной группы могли быть другие медицинские проблемы, включая высокое кровяное давление, диабет или высокий уровень холестерина - все это факторы риска инсульта.

Исследователи обнаружили, что Streptococcus anginosus был значительно более распространенным в слюне и кишечнике людей, которые имели инсульт, чем в контрольной группе.

Нерегулярный сон увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний на 26% - исследование27.11.24, 15:42 • 16635 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ЗдоровьеУНН Lite
yaponiyaЯпония

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