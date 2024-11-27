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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нерегулярный сон увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний на 26% - исследование

Нерегулярный сон увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний на 26% - исследование

Киев  •  УНН

 • 3523 просмотра

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Британские ученые обнаружили, что нестабильное время сна увеличивает риск инсульта и сердечных приступов, даже при достаточной продолжительности отдыха. Исследование охватило более 72 тысяч человек в возрасте 40-79 лет в течение 8 лет наблюдения.

Привычка ложиться спать и просыпаться в разное время каждый день может увеличить риск инсульта, сердечного приступа и сердечной недостаточности на 26%, даже если вы достаточно спите. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Epidemiology and Community Health, передает УНН

Почему важна регулярность сна

Ранее ученые акцентировали внимание на продолжительности сна, рекомендуя спать 7-9 часов в сутки. Эти рекомендации остаются актуальными. Однако новое исследование показывает, что регулярность сна играет ключевую роль, то есть стабильность времени, в течение которого человек ложится спать и просыпается.

Эксперты определили, что даже 8 часов сна не компенсируют ущерб от постоянных изменений во времени засыпания и пробуждения.

Результаты исследования

В исследовании приняли участие 72 269 человек в возрасте от 40 до 79 лет, которые были участниками британского проекта Biobank. В течение семи дней они носили трекеры активности, которые записывали их сон. На основе этих данных для каждого участника рассчитали индекс регулярности сна (SRI) — от 0 (очень нерегулярный сон) до 100 (полностью регулярный).

Участников разделили на три группы:

- Нерегулярный сон (SRI менее 71,6);

- Умеренно нерегулярный сон (SRI от 71,6 до 87,3);

- Регулярный сон (SRI более 87,3).

За участниками наблюдали в течение восьми лет.

Основные выводы:

  • Люди с нерегулярным сном малина на 26% выше риск инсульта, сердечного приступа или сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто придерживался регулярного режима.
  •  у тех, у кого был умеренно нерегулярный сон, риск был повышен на 8%.
  •  риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался с увеличением нерегулярности сна, независимо от продолжительности сна.

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Как снизить риски

Ведущий автор исследования Жан-Филипп Шапю из Университета Оттавы рекомендует просыпаться и ложиться спать в течение 30 минут одного и того же времени каждый день, включая выходные.

"Отклонения в час-это уже нерегулярный сон, который может негативно повлиять на здоровье. лучше всего минимизировать этот вариант до нуля", — объясняет Шапю.

Он также отметил, что просыпаться каждый день в одно и то же время важнее, чем ложиться спать в одно и то же время.

"Если вам нужно наверстать упущенное по выходным, лучше ложиться спать раньше, чем спать дольше. Пробуждение должно оставаться стабильным даже в субботу и воскресенье".

Что еще установили исследователи

- 61% людей с регулярным сном получали рекомендуемую продолжительность отдыха (7-9 часов для взрослых в возрасте до 64 лет и 7-8 часов для пожилых людей). Среди тех, у кого был нерегулярный сон, этот показатель составлял всего 48%.

- У умеренно нерегулярных спящих риски снижались при условии достаточной продолжительности сна.

- Для людей с нерегулярным режимом сна достаточный отдых не снижал риск сердечных заболеваний.

В то же время прямой причинно-следственной связи между нерегулярным сном и болезнями не установили.

"Наши результаты показывают, что регулярность сна может быть даже более важной, чем его продолжительность, в снижении риска сердечных приступов и инсультов", — заключили авторы.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоЗдоровье