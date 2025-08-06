Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
Киев • УНН
На Netflix вышла первая часть второго сезона сериала «Уэнсдей» о девочке из семьи Аддамс. Новые серии обещают больше мистики, напряженных отношений и семейных секретов.
На платформе Netflix вышла первая часть второго сезона популярного сериала "Уэнсдей" — истории о темной и эксцентричной девочке из семьи Аддамс. Новые серии обещают больше мистики, напряженных отношений и семейных секретов.
Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Детали
Второй сезон "Уэнсдей", созданный Альфредом Гофом и Майлзом Милларом при участии Тима Бертона, продолжает историю главной героини — мрачной школьницы с экстрасенсорными способностями в исполнении Дженны Ортеги.
После лета, проведенного за расследованиями и совершенствованием своих видений, Уэнсдей возвращается в Академию Невермор, но школа уже не такая, как раньше.
Новый учебный год приносит неожиданности: поступает ее младший брат Пагсли, появляется новый директор, а слава после прошлых событий привлекает избыточное внимание. Уэнсдей сталкивается со странными видениями о подруге Энид, конфликтами с матерью Мортишей и новыми загадками, связанными с историей семьи Аддамс.
Первые четыре эпизода сезона сочетают атмосферу темного юмора, фирменную эстетику Бертона и подростковую драму. Критики отмечают, что сериал стал более насыщенным сюжетно, а экранное время семьи Аддамс увеличилось.
Финал первой части оставляет зрителей в предвкушении второй половины сезона, которая выйдет позже.
Напомним
Создатели "Уэнсдей" выпустили новый тизер второго сезона, в котором появляются Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега) и Тайлер Гэлпин (Хантер Дуэн), которого содержат в психиатрической больнице.