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Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм

Київ • УНН

 • 10429 перегляди

На Netflix вийшла перша частина другого сезону серіалу "Венздей" про дівчинку з родини Аддамсів. Нові серії обіцяють більше містики, напружених стосунків та сімейних секретів.

Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм

На платформі Netflix вийшла перша частина другого сезону популярного серіалу "Венздей" — історії про темну та ексцентричну дівчинку з родини Аддамсів. Нові серії обіцяють більше містики, напружених стосунків і сімейних секретів.

Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Другий сезон "Венздей", створений Альфредом Гофом і Майлзом Мілларом за участю Тіма Бертона, продовжує історію головної героїні — похмурої школярки з екстрасенсорними здібностями у виконанні Дженни Ортеги.

Після літа, проведеного за розслідуваннями та вдосконаленням своїх видінь, Венздей повертається до Академії Невермор, але школа вже не така, як раніше.

Новий навчальний рік приносить несподіванки: вступає її молодший брат Пагслі, з’являється новий директор, а слава після минулих подій привертає надмірну увагу. Венздей стикається з дивними видіннями про подругу Енід, конфліктами з матір’ю Мортісією та новими загадками, пов’язаними з історією сім’ї Аддамсів.

Перші чотири епізоди сезону поєднують атмосферу темного гумору, фірмову естетику Бертона та підліткову драму. Критики відзначають, що серіал став більш насиченим сюжетно, а екранний час родини Аддамсів збільшився.

Фінал першої частини залишає глядачів у передчутті другої половини сезону, яка вийде пізніше.

Нагадаємо

Творці "Венздей" випустили новий тизер другого сезону, у якому з’являється Венздей Адамс (Дженна Ортега) та Тайлер Ґелпін (Гантер Дуен), якого утримують у психіатричній лікарні.

Лілія Подоляк

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