Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Київ • УНН
На Netflix вийшла перша частина другого сезону серіалу "Венздей" про дівчинку з родини Аддамсів. Нові серії обіцяють більше містики, напружених стосунків та сімейних секретів.
На платформі Netflix вийшла перша частина другого сезону популярного серіалу "Венздей" — історії про темну та ексцентричну дівчинку з родини Аддамсів. Нові серії обіцяють більше містики, напружених стосунків і сімейних секретів.
Про це повідомляє Variety, пише УНН.
Деталі
Другий сезон "Венздей", створений Альфредом Гофом і Майлзом Мілларом за участю Тіма Бертона, продовжує історію головної героїні — похмурої школярки з екстрасенсорними здібностями у виконанні Дженни Ортеги.
Після літа, проведеного за розслідуваннями та вдосконаленням своїх видінь, Венздей повертається до Академії Невермор, але школа вже не така, як раніше.
Новий навчальний рік приносить несподіванки: вступає її молодший брат Пагслі, з’являється новий директор, а слава після минулих подій привертає надмірну увагу. Венздей стикається з дивними видіннями про подругу Енід, конфліктами з матір’ю Мортісією та новими загадками, пов’язаними з історією сім’ї Аддамсів.
Перші чотири епізоди сезону поєднують атмосферу темного гумору, фірмову естетику Бертона та підліткову драму. Критики відзначають, що серіал став більш насиченим сюжетно, а екранний час родини Аддамсів збільшився.
Фінал першої частини залишає глядачів у передчутті другої половини сезону, яка вийде пізніше.
Нагадаємо
Творці "Венздей" випустили новий тизер другого сезону, у якому з’являється Венздей Адамс (Дженна Ортега) та Тайлер Ґелпін (Гантер Дуен), якого утримують у психіатричній лікарні.