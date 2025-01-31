Творці "Венздей" підігріли інтерес фанів до другого сезону новим тизером

Творці "Венздей" випустили новий тизер другого сезону, у якому з’являється Венздей Адамс (Дженна Ортега) та Тайлер Ґелпін (Гантер Дуен), якого утримують у психіатричній лікарні.

Це підтверджує фанатські теорії про його повернення.

Тизер з’явився на офіційній Instagram-сторінці проєкту, передає УНН.

Головна героїня серіалу – 16-річна Венздей Адамс у виконанні Дженни Ортеги – знову постає перед глядачами, однак особливу увагу привертає ще один знайомий персонаж. У кадрах можна побачити Тайлера Ґелпіна (Гантер Дуен), якого утримують у стінах психіатричної лікарні Willow Hill. Це підтверджує, що він, як і передбачали фанати, повернеться в продовженні.

Ви не готові до другого сезону "Венздей таким підписом супроводжується відео.

Що відомо про другий сезон?

Точна дата виходу серіалу поки що не оголошена. Другий сезон "Венздей" був анонсований 6 січня 2023 року. Однак його вихід затримався через низку факторів, зокрема зайнятість акторів та страйки сценаристів і акторів у США.

Виконавиця головної ролі Дженна Ортега після успіху серіалу отримала багато нових пропозицій, що ускладнило планування. Очікується, що прем’єра другого сезону може відбудтися в серпні-вересні 2025 року.

Перший сезон дебютував у листопаді 2022 року та став одним із найпопулярніших проєктів Netflix. Попри те, що деталі сюжету поки не розкривають, вже відомо, що частина акторського складу залишиться незмінною.

До своїх ролей повернуться:

Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман – батьки Венздей,

Емма Майєрс – найкраща подруга головної героїні Енід,

Джой Сандей – суперниця Венздей Б’янка,

Ісаак Ордонез – молодший брат Венздей Паґслі.

Проте глядачі не побачать Персі Гайнса Вайта, який виконував роль Ксав’є. Після звинувачень у насильстві актор був виключений із серіалу, і як сценаристи пояснять його відсутність, поки невідомо.

Окрім того, за даними Variety, у серіалі може з’явитися камео Леді Гаги. Саме її хіт "Bloody Mary" став вірусним у TikTok після виходу першого сезону.

Нагадаємо

Компанія Netflix оприлюднила дату виходу 3 сезону серіалу "Гра в кальмара" у своєму Instagram. Вихід фінального сезону серіалу очікується 27 червня 2025 року.