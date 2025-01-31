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Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Киев  •  УНН

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Netflix выпустил тизер второго сезона «Венздей», где показали Тайлера Гэлпина в психбольнице. Премьера нового сезона ожидается в августе-сентябре 2025 года, большинство актеров вернутся к своим ролям.

Создатели «Венздей» выпустили новый тизер второго сезона, в котором появляется Венздей Адамс (Дженна Ортега) и Тайлер Гелпин (Хантер Дуэн), которого удерживают в психиатрической больнице.

Это подтверждает фанатские теории о его возвращении.

Тизер появился на официальной Instagram-странице проекта, передает УНН.

Главная героиня сериала - 16-летняя Венздей Адамс в исполнении Дженны Ортеги - снова предстает перед зрителями, однако особое внимание привлекает еще один знакомый персонаж. В кадрах можно увидеть Тайлера Гэлпина (Хантер Дуэн), которого удерживают в стенах психиатрической больницы Willow Hill. Это подтверждает, что он, как и предполагали фанаты, вернется в продолжении.

Вы не готовы ко второму сезону «Венздей

такой подписью сопровождается видео.

Что известно о втором сезоне?

Точная дата выхода сериала пока что не объявлена. Второй сезон «Венздей» был анонсирован 6 января 2023 года. Однако его выход задержался из-за ряда факторов, в частности занятости актеров и забастовок сценаристов и актеров в США.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега после успеха сериала получила много новых предложений, что усложнило планирование. Ожидается, что премьера второго сезона может состояться в августе-сентябре 2025 года.

Первый сезон дебютировал в ноябре 2022 года и стал одним из самых популярных проектов Netflix. Несмотря на то, что детали сюжета пока не раскрывают, уже известно, что часть актерского состава останется неизменной.

К своим ролям вернутся:

  • Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман - родители Венздей,
  • Эмма Майерс - лучшая подруга главной героини Энид,
  • Джой Сандей - соперница Венздей Бьянка,
  • Исаак Ордонез - младший брат Венздей Пагсли.

Однако зрители не увидят Перси Хайнса Уайта, который исполнял роль Ксавье. После обвинений в насилии актер был исключен из сериала, и как сценаристы объяснят его отсутствие, пока неизвестно.

Кроме того, по данным Variety, в сериале может появиться камео Леди Гаги. Именно ее хит «Bloody Mary» стал вирусным в TikTok после выхода первого сезона.

Напомним,

Компания Netflix обнародовала дату выхода 3 сезона сериала «Игра в кальмара» в своем Instagram. Выход финального сезона сериала ожидается 27 июня 2025 года

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

УНН Lite
tiktokТикТок
ledi-gagaЛеди Гага
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
netflixNetflix

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