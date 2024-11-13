Эти продукты уменьшают признаки старения: что особенно рекомендуют для снижения риска хронических заболеваний

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Эксперты рекомендуют включить в рацион миндаль, грецкий орех, кешью, арахис и фундук для замедления старения. Эти орехи содержат важные аминокислоты и минералы, необходимые для выработки коллагена в организме.

Чтобы замедлить признаки старения, особенно рекомендуются орехи, поскольку они способны увеличить выработку коллагена в организме.

Пишет УНН с ссылкой на La Nacion и Healthline.

Как замедлить клеточное старение и снизить риск хронических заболеваний?

Один из методов предлагает включение в сбалансированную диету орехов, - прежде всего из-за ряда питательных веществ, которые они содержат.

Орехи, как и семена, являются источниками аминокислот, таких как глицин, аргинин и лизин, а также содержат минералы, такие как магний, железо и кремний, которые необходимы для поддержания оптимального уровня коллагена в организме.

Справка

Коллаген - одна из важнейших составляющих кровеносных сосудов и артерий. Это белок, который отвечает за здоровье суставов, эластичность кожи и состоит из аминокислот (пролина, глицина, лизина).

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Для того, чтобы увеличить потребление коллагена,  важных кислот и минералов, специалисты рекомендуют, в рамках сбалансированной диеты, добавить в рацион 5 типов орехов.

Орехи, которые не помешает периодически добавлять в ваш рацион

  • Миндаль

Эти орехи богаты омега-3 жирными кислотами, известными своими антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Это помогает смягчить признаки старения кожи, предотвращая деградацию ее структуры. Кроме того, миндаль является отличным источником витамина Е и цинка - питательных веществ, которые способствуют выработке коллагена.

  • Грецкий орех

Эти антиоксиданты полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга, улучшают память и концентрацию внимания, снижая при этом риск сердечных приступов и инсультов. Грецкие орехи также содержат ненасыщенные жирные кислоты, клетчатку и витамин Е, которые способствуют здоровью кожи, задерживая эффекты старения, вызванные повреждением клеток.

  • Кэшью

Эти орехи являются отличным источником меди - минерала, который не только помогает вырабатывать энергию, но и жизненно необходим для поддержания соединительных тканей, в том числе суставов, в оптимальном состоянии. Это связано с его влиянием на синтез коллагена, который способствует здоровью кожи и эластичности суставов.

  • Арахис

Это тип орехов обеспечивает высокое содержание белка; полезные жиры (мононенасыщенные и полиненасыщенные, которые могут помочь снизить уровень холестерина) и жирные кислоты омега-3, связанные со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшением воспалений и улучшением здоровья мозга.

Кроме того, он имеет необходимые минералы (источник фосфора, калия, магния и цинка, которые играют фундаментальную роль в здоровье костей, работе мышц, кровяном давлении и иммунной системе) и ниацин (витамин B3, который помогает нормальному функционированию нервной системы)

  • Фундук

Этот тип орехов богат антиоксидантами, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови.

В нем есть омега-3 и омега-9 жирные кислоты, такие как олеиновая кислота. В фундуке присутствуют железо, кальций, магний, калий, цинк, селен, витамины А, Е, С, В6 и В12. Также фундук имеет больше всего антиоксидантов - проантоцианидинов. Исследования показали, что эти вещества помогают предотвратить некоторые виды рака.

Важно: несмотря на полезные свойства орехов, не стоит их есть слишком много. Например, ядра фундука содержат как трудно перевариваемые белки, так и аллергены.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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