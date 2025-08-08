Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина

Подразделение "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины ликвидировало одну из самых современных российских радиолокационных станций 98Л6 "Енисей" во временно оккупированном Крыму. Это не единичный удар - Украина уничтожила уже по меньшей мере четыре комплекса артиллерийской разведки "Ястреб-АВ", несколько РЛС "Каста-2Е2", а также новейшие радары "Валдай" под москвой и станции "Воронеж" в тылу врага, пишет УНН.

Детали

Воины подразделения "Призраки" ГУР во время недавней операции на территории временно оккупированного Крыма поразили одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале государства-агрессора россии – 98Л6 "Енисей".

ГУР в Крыму поразили РЛС «Енисей» из комплекса ПВО С-500

Государственные испытания данная станция прошла в 2020-2021 годах и по данным из открытых источников стала на вооружение в 2021-2022 годах.

российские "СМИ" сообщали, что РЛС "Енисей" рассчитана на непрерывную работу в течение длительного времени. Например, радиолокационные средства С-400 "Триумф" (радиолокационный комплекс командного пункта и многофункциональная РЛС зенитного ракетного дивизиона) на функционирование в течение такого длительного периода не предназначались изначально, поскольку противовоздушные бои и сражения не происходят долгими часами и днями.

Именно эта особенность "Енисея" позволяет получать разведывательную информацию в течение длительного времени, что важно для средств ведения радиолокационной разведки. При этом фактор ошибки оператора практически исключен - РЛС работает, что называется, на полном автомате. "Енисей" - полностью цифровой локатор, его антенна - активная фазированная решетка. Кроме этого, РЛС является активно-пассивным средством, может вести разведку и осуществлять обнаружение воздушных объектов и выдачу целеуказания огневым средствам противовоздушной обороны даже без выхода в эфир. То есть "Енисей" имеет функции ведения радиотехнической разведки - писали российские "СМИ".

По данным российских "СМИ", "Енисей" обнаруживает воздушные объекты на высотах более 100 км (на границе космического и воздушного пространства), на расстояниях более 600 км, устойчиво сопровождает их и является универсальным и многофункциональным средством для обнаружения самых разнообразных воздушных объектов и выдачи по ним точных целеуказаний огневым средствам противовоздушной обороны.

Фото: РЛС 98Л6 "Енисей"

1К148 "Ястреб-АВ"

О комплексе "Ястреб-АВ" известно довольно мало. Это российский комплекс артиллерийской разведки (станция контрбатарейной борьбы).

Осенью 2019 года "Ястреб-АВ" проходил совместные испытания. Завершились испытания в конце 2021-го или в начале 2022 года. Летом 2022-го "Ястреб-АВ" демонстрировали на российской оборонной выставке "Армия-2022".

Этот радиолокационный комплекс, фазированный антенными решетками, способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, что определяет точные координаты позиции. Стоимость системы ориентировочно 250 млн долларов.

Из открытых источников известно, что Украине удалось поразить минимум 4 таких системы и одну повредить.

Фото: 1К148 "Ястреб-АВ"

"Валдай"

российский мобильный трехкоординатный радарный комплекс для обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам. Работу над "Валдаем" начали в 2016 году, впервые показали прототип в 2018-м на форуме "Армия", а в 2019-м система уже использовалась для защиты стратегических ракетных комплексов.

Радар работает в X-диапазоне (длина волны ~3 см), обеспечивает круговое сканирование и обнаруживает мелкие дроны на дистанции от 5–6 км (например, как DJI Mavic) и на более чем 15 км - более крупные БПЛА.

Точная стоимость системы неизвестна, однако может достигать до 200 млн долларов.

В феврале стало известно, что в ночь с 6 на 7 февраля на территории в/ч 52116 в городе долгопрудный под москвой были уничтожены две таких системы.

Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА. Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора россии. Воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над москвой - сообщали в ГУР.

Под москвой уничтожены новейшие российские радиолокационные комплексы "валдай": ГУР показало кадры

Фото: РЛС "Валдай"

РЛС "Каста-2Е2" (39Н6)

Подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора. Она предназначена для:

контроля воздушного пространства;

определения координат;

распознавания воздушных целей.

Станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО.

Дальность обнаружения - до 150 км.

"Каста-2Е2" интегрируется в единую автоматизированную систему ПВО России, передавая данные:

на командные пункты зенитных ракетных комплексов (С-300, С-400, “Бук”);

на пункты управления истребительной авиации.

Ее ценность особенно высока в прибрежных районах, на границах и в местах, где есть угроза низковысотных атак. Ориентировочная стоимость системы 60 млн долларов.

Фото: РЛС "Каста-2Е2" (39Н6)

Известно, что как минимум 4 станции были поражены в Крыму и Запорожской области.

Разведчики ГУР сожгли российскую РЛС вместе с обслугой

77Я6 "Воронеж"

"Воронеж" - это серия сверхмощных радиолокационных станций раннего обнаружения баллистических ракет и космических объектов, предназначенных для контроля воздушного и космического пространства на больших дистанциях. Входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении россии.

Назначение РЛС: раннее обнаружение запуска баллистических ракет, определение их траектории, прогнозирование места падения, мониторинг космического пространства.

В мае 2024 года украинские беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали в глубоком тылу россии радиолокационные станции дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ".

Атака на российскую РЛС за почти две тысячи километров от границы: появились спутниковые фото последствий удара БПЛА

Фото: Поврежденная "Воронеж-ДМ"