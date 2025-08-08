ГУР в Крыму поразили РЛС «Енисей» из комплекса ПВО С-500 8 августа 2025

Подразделение «Призраки» ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму поразило одну из самых ценных радиолокационных станций России 98Л6 «Енисей».

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Детали

Воины подразделения «Призраки» ГУР МО Украины во время недавней операции на территории временно оккупированного Крыма поразили одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале государства-агрессора России – 98Л6 «Енисей» - сообщили в ГУР.

Отмечается, что редкая и дорогостоящая РЛС «Енисей» входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

В то же время эта система может использоваться с вражескими комплексами С-400 «Триумф».

«Поражение «Енисея» – существенный удар по возможностям системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму», - добавили в ГУР.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о поражении вражеских РЛС в куполах, десантного катера, базы ПВО на Ай-Петри во временно оккупированном Крыму.