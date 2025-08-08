$41.460.15
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ГУР у Криму уразили РЛС "Єнісєй" з комплексу ППО С-500 8 серпня 2025

Київ • УНН

 • 2160 перегляди

Підрозділ ГУР “Примари” у Криму уразив рідкісну російську радіолокаційну станцію 98Л6 “Єнісєй”. Ця РЛС є частиною комплексу ППО С-500 та може використовуватись з С-400.

ГУР у Криму уразили РЛС “Єнісєй” з комплексу ППО С-500

Підрозділ "Примари" ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій росії 98Л6 "Єнісєй".

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

Деталі 

Воїни підрозділу "Примари" ГУР МО України під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора росії – 98Л6 "Єнісєй"

- повідомили в ГУР. 

Зазначається, що рідкісна і дороговартісна РЛС "Єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей".

Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "Тріумф".

"Ураження "Єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", - додали в ГУР.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ураження ворожих РЛС у куполах, десантного катера, бази ППО на Ай-Петрі у тимчасово окупованому Криму. 

Павло Башинський

ВійнаТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
С-400
Крим