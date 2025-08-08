Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна

Підрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України ліквідував одну з найсучасніших російських радіолокаційних станцій 98Л6 "Єнісєй" в тимчасово окупованому Криму. Це не поодинокий удар - Україна знищила вже щонайменше чотири комплекси артилерійської розвідки "Ястреб-АВ", кілька РЛС "Каста-2Е2", а також новітні радари "Валдай" під москвою і станції "Воронеж" в тилу ворога, пише УНН.

Воїни підрозділу "Примари" ГУР під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора росії – 98Л6 "Єнісєй".

ГУР у Криму уразили РЛС “Єнісєй” з комплексу ППО С-500

Державні випробування дана станція пройшла у 2020-2021 роках та за даними з відкритих джерел стала на озброєння у 2021-2022 роках.

російські "ЗМІ" повідомляли, що РЛС "Єнісєй" розрахована на безперервну роботу протягом тривалого часу. Наприклад, радіолокаційні засоби С-400 "Тріумф" (радіолокаційний комплекс командного пункту і багатофункціональна РЛС зенітного ракетного дивізіону) на функціонування протягом такого тривалого періоду не призначалися спочатку, оскільки протиповітряні бої і битви не відбуваються довгими годинами і днями.

Саме ця особливість "Єнісею" дозволяє отримувати розвідувальну інформацію протягом тривалого часу, що важливо для засобів ведення радіолокаційної розвідки. При цьому фактор помилки оператора практично виключений - РЛС працює, що називається, на повному автоматі. "Єнісєй" - повністю цифровий локатор, його антена - активна фазована решітка. Крім цього, РЛС є активно-пасивним засобом, може вести розвідку і здійснювати виявлення повітряних об'єктів і видачу цілевказівки вогневим засобам протиповітряної оборони навіть без виходу в ефір. Тобто "Єнісєй" має функції ведення радіотехнічної розвідки - писали російські "ЗМІ".

За даними російських "ЗМІ", "Єнісеєй" виявляє повітряні об'єкти на висотах понад 100 км (на межі космічного і повітряного простору), на відстанях понад 600 км, стійко супроводжує їх і є універсальним та багатофункціональним засобом для виявлення найрізноманітніших повітряних об'єктів і видачі по них точних цілевказівки вогневим засобам протиповітряної оборони.

1К148 "Ястреб-АВ"

Про комплекс "Ястреб-АВ" відомо доволі мало. Це російський комплекс артилерійської розвідки (станція контрбатарейної боротьби).

Восени 2019 року "Ястреб-АВ" проходив спільні випробування. Завершились випробування наприкінці 2021-го або на початку 2022 року Влітку 2022-го "Ястреб-АВ" демонстрували на російській оборонній виставці "Армія-2022".

Цей радіолокаційний комплекс, фазований антенними гратами, здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів випущених артилерією противника, що визначає точні координати позиції. Вартість системи орієнтовно 250 млн доларів.

З відкритих джерел відомо, що Україні вдалося уразити мінімум 4 таких системи та одну пошкодити.

"Валдай"

російський мобільний трьохкоординатний радарний комплекс для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам. Роботу над "Валдай" розпочали 2016 року, вперше показали прототип у 2018-му на форумі "Армія", а в 2019-му система вже використовувалася для захисту стратегічних ракетних комплексів.

Радар працює в X-діапазоні (довжина хвилі ~3 см), забезпечує кругове сканування та виявляє дрібні дрони на дистанції від 5–6 км (наприклад, як DJI Mavic) і на понад 15 км - більші БПЛА.

Точна вартість системи невідома, проте може сягати до 200 млн доларів.

В лютому стало відомо, що в ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою було знищено дві таких системи.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії. Військова частина, на якій вибухнули "валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над москвою - повідомляли в ГУР.

Під москвою знищено новітні російські радіолокаційні комплекси "валдай": ГУР показало кадри

РЛС "Каста-2Е2" (39Н6)

Рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду. Вона призначена для:

контролю повітряного простору;

визначення координат;

розпізнавання повітряних цілей.

Станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО.

Дальність виявлення - до 150 км.

"Каста-2Е2" інтегрується у єдину автоматизовану систему ППО росії, передаючи дані:

на командні пункти зенітних ракетних комплексів (С-300, С-400, “Бук”);

на пункти управління винищувальної авіації.

Її цінність особливо висока в прибережних районах, на кордонах і в місцях, де є загроза низьковисотних атак. Орієнтовна вартість системи 60 млн доларів.

Відомо, що як мінімум 4 станції було уражено у Криму та Запорізькій області.

Розвідники ГУР спалили російську РЛС разом з обслугою

77Я6 "Воронеж"

"Воронеж" - це серія надпотужних радіолокаційних станцій раннього виявлення балістичних ракет і космічних об’єктів, призначених для контролю повітряного і космічного простору на великих дистанціях. Входить до складу системи попередження про ракетний напад росії.

Призначення РЛС: раннє виявлення запуску балістичних ракет, визначення їх траєкторії, прогнозування місця падіння, моніторинг космічного простору.

В травні 2024 року українські безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували в глибокому тилу росії радіолокаційні станції дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" і "Воронеж-ДМ".

Атака на російську РЛС за майже дві тисячі кілометрів від кордону: з'явились супутникові фото наслідків удару БПЛА

