Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна

$41.460.15
48.280.01
ukenru
14:38 • 4064 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 21654 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 19500 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 41889 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 49169 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 39360 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 33113 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 61098 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 24658 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 63034 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.6м/с
36%
754мм
Популярнi новини
Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня8 серпня, 05:30 • 17357 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 46101 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України8 серпня, 07:29 • 49167 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 69368 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 36753 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 4072 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 4574 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 21662 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 37595 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 61101 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Крим
Індія
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 37595 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 145517 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 161301 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 168159 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 157747 перегляди
Актуальне
С-400
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Forbes
Мі-8

Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна

Київ • УНН

 • 4040 перегляди

Українські військові знищили одну з найсучасніших російських радіолокаційних станцій 98Л6 "Єнісєй" у тимчасово окупованому Криму. Також було уражено щонайменше чотири комплекси "Ястреб-АВ", кілька РЛС "Каста-2Е2", а також радари "Валдай" та станції "Воронеж" у тилу ворога.

Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна

Підрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України ліквідував одну з найсучасніших російських радіолокаційних станцій 98Л6 "Єнісєй" в тимчасово окупованому Криму. Це не поодинокий удар - Україна знищила вже щонайменше чотири комплекси артилерійської розвідки "Ястреб-АВ", кілька РЛС "Каста-2Е2", а також новітні радари "Валдай" під москвою і станції "Воронеж" в тилу ворога, пише УНН.

Деталі

Воїни підрозділу "Примари" ГУР під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора росії – 98Л6 "Єнісєй".

ГУР у Криму уразили РЛС “Єнісєй” з комплексу ППО С-50008.08.25, 16:19 • 2152 перегляди

Державні випробування дана станція пройшла у 2020-2021 роках та за даними з відкритих джерел стала на озброєння у 2021-2022 роках.

російські "ЗМІ" повідомляли, що РЛС "Єнісєй" розрахована на безперервну роботу протягом тривалого часу. Наприклад, радіолокаційні засоби С-400 "Тріумф" (радіолокаційний комплекс командного пункту і багатофункціональна РЛС зенітного ракетного дивізіону) на функціонування протягом такого тривалого періоду не призначалися спочатку, оскільки протиповітряні бої і битви не відбуваються довгими годинами і днями.

Саме ця особливість "Єнісею" дозволяє отримувати розвідувальну інформацію протягом тривалого часу, що важливо для засобів ведення радіолокаційної розвідки. При цьому фактор помилки оператора практично виключений - РЛС працює, що називається, на повному автоматі. "Єнісєй" - повністю цифровий локатор, його антена - активна фазована решітка. Крім цього, РЛС є активно-пасивним засобом, може вести розвідку і здійснювати виявлення повітряних об'єктів і видачу цілевказівки вогневим засобам протиповітряної оборони навіть без виходу в ефір. Тобто "Єнісєй" має функції ведення радіотехнічної розвідки

- писали російські "ЗМІ".

За даними російських "ЗМІ", "Єнісеєй" виявляє повітряні об'єкти на висотах понад 100 км (на межі космічного і повітряного простору), на відстанях понад 600 км, стійко супроводжує їх і є універсальним та багатофункціональним засобом для виявлення найрізноманітніших повітряних об'єктів і видачі по них точних цілевказівки вогневим засобам протиповітряної оборони.

Фото: РЛС 98Л6 "Єнісєй"

1К148 "Ястреб-АВ" 

Про комплекс "Ястреб-АВ" відомо доволі мало. Це російський комплекс артилерійської розвідки (станція контрбатарейної боротьби).

Восени 2019 року "Ястреб-АВ" проходив спільні випробування. Завершились випробування наприкінці 2021-го або на початку 2022 року Влітку 2022-го "Ястреб-АВ" демонстрували на російській оборонній виставці "Армія-2022".

Цей радіолокаційний комплекс, фазований антенними гратами, здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів випущених артилерією противника, що визначає точні координати позиції. Вартість системи орієнтовно 250 млн доларів. 

З відкритих джерел відомо, що Україні вдалося уразити мінімум 4 таких системи та одну пошкодити. 

Фото: 1К148 "Ястреб-АВ"

"Валдай"

російський мобільний трьохкоординатний радарний комплекс для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам. Роботу над "Валдай" розпочали 2016 року, вперше показали прототип у 2018-му на форумі "Армія", а в 2019-му система вже використовувалася для захисту стратегічних ракетних комплексів. 

Радар працює в X-діапазоні (довжина хвилі ~3 см), забезпечує кругове сканування та виявляє дрібні дрони на дистанції від 5–6 км (наприклад, як DJI Mavic) і на понад 15 км - більші БПЛА. 

Точна вартість системи невідома, проте може сягати до 200 млн доларів. 

В лютому стало відомо, що в ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою було знищено дві таких системи.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії. Військова частина, на якій вибухнули "валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над москвою 

- повідомляли в ГУР. 

Під москвою знищено новітні російські радіолокаційні комплекси "валдай": ГУР показало кадри13.02.25, 15:36 • 32820 переглядiв

Фото: РЛС "Валдай"

РЛС "Каста-2Е2" (39Н6)

Рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду. Вона призначена для:

  • контролю повітряного простору; 
    • визначення координат; 
      • розпізнавання повітряних цілей.

        Станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі  на систему управління ППО.

        Дальність виявлення - до 150 км.

         "Каста-2Е2" інтегрується у єдину автоматизовану систему ППО росії, передаючи дані:

        • на командні пункти зенітних ракетних комплексів (С-300, С-400, “Бук”);
          • на пункти управління винищувальної авіації.

            Її цінність особливо висока в прибережних районах, на кордонах і в місцях, де є загроза низьковисотних атак. Орієнтовна вартість системи 60 млн доларів. 

            Фото: РЛС "Каста-2Е2" (39Н6)

            Відомо, що як мінімум 4 станції було уражено у Криму та Запорізькій області. 

            Розвідники ГУР спалили російську РЛС разом з обслугою15.02.24, 09:43 • 26200 переглядiв

            77Я6 "Воронеж"

            "Воронеж" - це серія надпотужних радіолокаційних станцій раннього виявлення балістичних ракет і космічних об’єктів, призначених для контролю повітряного і космічного простору на великих дистанціях. Входить до складу системи попередження про ракетний напад росії.

            Призначення РЛС: раннє виявлення запуску балістичних ракет, визначення їх траєкторії, прогнозування місця падіння, моніторинг космічного простору.

            В травні 2024 року українські безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували в глибокому тилу росії радіолокаційні станції дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" і "Воронеж-ДМ".

            Атака на російську РЛС за майже дві тисячі кілометрів від кордону: з'явились супутникові фото наслідків удару БПЛА27.05.24, 16:57 • 16416 переглядiв

            Фото: Пошкоджена "Воронеж-ДМ"

            Павло Башинський

            ВійнаТехнологіїПублікації
            Запорізька область
            Головне управління розвідки Міністерства оборони України
            С-400
            Крим
            Україна