Під москвою знищено новітні російські радіолокаційні комплекси "валдай": ГУР показало кадри
Київ • УНН
ГУР підтвердило знищення двох радіолокаційних комплексів "Валдай" у долгопрудному під москвою. Комплекси були призначені для виявлення БПЛА та захисту повітряного простору столиці рф.
Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) підтверджує знищення двох новітніх радіолокаційних комплексів під москвою. Про це йдеться у Telegram-каналі ГУР, пише УНН.
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Зазначається, що це сталося в ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою.
"Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії. Військова частина, на якій вибухнули "валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над москвою", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 11 лютого.
Раніше Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського ГПЗ.