Під москвою знищено новітні російські радіолокаційні комплекси "валдай": ГУР показало кадри

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) підтверджує знищення двох новітніх радіолокаційних комплексів під москвою. Про це йдеться у Telegram-каналі ГУР, пише УНН.

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Зазначається, що це сталося в ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою.

"Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії. Військова частина, на якій вибухнули "валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над москвою", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 11 лютого.

Раніше Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського ГПЗ.