Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського ГПЗ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ ("лукойл-волгограднафтопереробка") та Астраханського газопереробного заводу, пише УНН.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод - повідомили у Генштабі у соцмережах.

Обидва цих стратегічних об’єкти, як вказано, є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

За попередніми даними, як вказує Генштаб, "на заводі у волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки". На Астраханському ГПЗ, як повідомляється, "триває пожежа, робота підприємства зупинена".

Результати ураження та масштаби пошкоджень, як зазначається, уточнюються.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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