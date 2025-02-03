Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ («лукойл-волгограднефтепереработка») и Астраханского газоперерабатывающего завода, пишет УНН.

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 года поразили Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») и Астраханский газоперерабатывающий завод - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Оба этих стратегических объекта, как указано, являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.

По предварительным данным, как указывает Генштаб, «на заводе в волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки». На Астраханском ГПЗ, как сообщается, «продолжается пожар, работа предприятия остановлена».

Результаты поражения и масштабы повреждений, как отмечается, уточняются.

«Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будет продолжаться. Дальше будет... Слава Украине!» - отметили в Генштабе.

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