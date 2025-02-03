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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НПЗ и ГПЗ: в рф сообщают о ночной атаке дронов в ряде областей

НПЗ и ГПЗ: в рф сообщают о ночной атаке дронов в ряде областей

Киев  •  УНН

 • 6946 просмотра

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В рф сообщают о ночной атаке дронов на объекты в Волгоградской и Астраханской областях, в частности на газоперерабатывающий и нефтеперерабатывающий заводы. Российское МО заявляет об уничтожении 70 БПЛА в разных регионах.

В рф сообщают о ночной атаке дронов в волгоградской и астраханской областях, о чем пишут в местных телеграм-каналах и СМИ, пишет УНН.

Детали

Под астраханью ночью атаковали газоперерабатывающий завод. По словам очевидца, как указывает ASTRA, атакован объект "газпрома". "Весь завод эвакуировали, на завод прилетел дрон", - пишут в сети.

В астраханской области дроны попытались нанести удар по объектам топливно-энергетического комплекса, подтвердил губернатор игорь бабушкин. Как минимум один дрон упал, в результате произошло возгорание, отметил чиновник, не приведя подробностей. По его словам, никто не пострадал.

"Атакован Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов рф, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только. Завод влияет на военно-промышленный комплекс россии, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы", - прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

В волгоградской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона андрей бочаров. Он утверждает, что на территории предприятия произошли возгорания, которые были быстро потушены, никто не пострадал. 

Местные жители сообщили о по меньшей мере 10 взрывах. В нескольких районах сообщали об отключении света. Предположительно, была попытка атаковать местный НПЗ, принадлежащий "лукойлу", отмечает ASTRA. И по данным Baza целью БПЛА стал завод под волгоградом, принадлежащий "лукойлу".

"Опять кое-что прилетает по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов россии. Важно, чтобы он прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и обеспечивать российскую армию преступников", - прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Под утро также, как сообщается, были введены ограничения на полеты в аэропортах астрахани, казани, нижнекамска, саратова и ульяновска.

Руководитель ЦПД также показал кадры "эвакуации из Оренбургского газоперерабатывающего завода из-за воздушной угрозы".

"Оренбургский газоперерабатывающий завод специализируется на переработке природного газа и газового конденсата. Его продукция включает природный газ, элементарную серу, пропан, бутан, смеси сжиженных газов и другие компоненты, используемые в нефтехимической промышленности. Сжиженные газы могут применяться в военных отраслях, включая производство топлива, химических компонентов и материалов для военной техники", - отметил Коваленко.

Также глава дагестана сергей меликов заявил, что беспилотники замечены в небе над каспийском. "Сегодня утром над объектами в каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На данный момент разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - написал он в своем телеграм-канале.

Также сообщается, что росавиация информировала, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах грозного, махачкалы и владикавказа.

мо рф утверждает о "перехвате" или "уничтожении" 70 дронов ночью. Как заявили в мо рф, 27 БПЛА "уничтожены" над территорией ростовской области, 25 БПЛА - над волгоградской областью, семь - над астраханской, пять - над воронежской, четыре - над белгородской, два - над курской областью.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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