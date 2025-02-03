НПЗ та ГПЗ: у рф повідомляють про нічну атаку дронів у низці областей

У рф повідомляють про нічну атаку дронів у волгоградській та астраханській областях, про що пишуть у місцевих телеграм-каналах та ЗМІ, пише УНН.

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Під астраханню вночі атакували газопереробний завод. За словами очевидця, як вказує ASTRA, атаковано об'єкт "газпрому". "Весь завод евакуювали, на завод прилетів дрон", - пишуть у мережі.

В астраханській області дрони спробували завдати удару по об'єктах паливно-енергетичного комплексу, підтвердив губернатор ігор бабушкін. Як мінімум один дрон упав, в результаті сталося загоряння, зазначив чиновник, не навівши подробиць. За його словами, ніхто не постраждав.

"Атаковано Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів рф, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки. Завод впливає на військово-промисловий комплекс росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери", - прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

У волгоградській області під удар потрапив нафтопереробний завод, повідомив губернатор регіону андрій бочаров. Він стверджує, що на території підприємства сталися спалахи, які були швидко загашені, ніхто не постраждав.

Місцеві жителі повідомили про щонайменше 10 вибухів. У кількох районах повідомляли про відключення світла. Імовірно, була спроба атакувати місцевий НПЗ, що належить "лукойлу", зазначає ASTRA. І за даними Baza ціллю БПЛА став завод під волгоградом, що належить "лукойлу".

"Знову дещо прилітає по Волгоградському НПЗ, який в десятці провідних заводів росії. Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне пальне і забезпечувати російську армію злочинців", - прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Під ранок також, як повідомляється, було запроваджено обмеження на польоти в аеропортах астрахані, казані, нижньокамська, саратова та ульяновська.

Керівник ЦПД також показав кадри "евакуації з Оренбурзького газопереробного заводу рф через повітряну загрозу".

"Оренбурзький газопереробний завод спеціалізується на переробці природного газу та газового конденсату. Його продукція включає природний газ, елементарну сірку, пропан, бутан, суміші зріджених газів та інші компоненти, які використовуються у нафтохімічній промисловості. Зріджені гази можуть застосовуватися у військових галузях, включаючи виробництво палива, хімічних компонентів і матеріалів для військової техніки", - зазначив Коваленко.

Також глава дагестану сергій меліков заявив, що безпілотники помічені в небі над каспійськом. "Сьогодні вранці над об'єктами в каспійську були зафіксовані безпілотні літальні апарати. Вживаються всі необхідні заходи щодо їх нейтралізації. На цей момент руйнування та постраждалі не зафіксовані", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також повідомляється, що росавіація інформувала, що тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків запроваджено в аеропортах грозного, махачкали та владикавказу.

мо рф стверджує про "перехоплення" або "знищення" 70 дронів уночі. Як заявили у мо рф, 27 БПЛА "знищено" над територією ростовської області, 25 БПЛА - над волгоградською областю, сім - над астраханською, п'ять - над воронезькою, чотири - над бєлгородською, два - над курською областю.