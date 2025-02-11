Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу окупантів у саратовській області рф, пише УНН.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти - повідомили у Генштабі у соцмережах.

НПЗ, як вказано, переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії, зазначили у Генштабі.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа", - вказали у Генштабі.

Результати ураження, як зауважується, уточнюються.

"Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили в Генштабі.

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