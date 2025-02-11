Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 11 февраля. На объекте, производящем топливо для российской армии, возник пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода оккупантов в саратовской области рф, пишет УНН.
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти
НПЗ, как указано, преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное топливо. Всего же - более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генштабе.
«Подтверждено попадание. На объекте возник пожар», - указали в Генштабе.
Результаты поражения, как отмечается, уточняются.
«Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будут продолжаться. Дальше будет! Слава Украине!» - отметили в Генштабе.
Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ03.02.25, 12:58 • 29886 просмотров