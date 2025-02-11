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Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ

Киев  •  УНН

 • 5673 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 11 февраля. На объекте, производящем топливо для российской армии, возник пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода оккупантов в саратовской области рф, пишет УНН.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

НПЗ, как указано, преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное топливо. Всего же - более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генштабе.

«Подтверждено попадание. На объекте возник пожар», - указали в Генштабе.

Результаты поражения, как отмечается, уточняются.

«Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будут продолжаться. Дальше будет! Слава Украине!» - отметили в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ03.02.25, 12:58 • 29886 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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