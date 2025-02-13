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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под москвой уничтожены новейшие российские радиолокационные комплексы «валдай»: ГУР показало кадры

Под москвой уничтожены новейшие российские радиолокационные комплексы «валдай»: ГУР показало кадры

Киев  •  УНН

 • 10238 просмотра

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ГУР подтвердило уничтожение двух радиолокационных комплексов «Валдай» в долгопрудном под Москвой. Комплексы были предназначены для обнаружения БПЛА и защиты воздушного пространства столицы рф.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) подтверждает уничтожение двух новейших радиолокационных комплексов под Москвой. Об этом говорится в Telegram-канале ГУР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это произошло в ночь с 6 на 7 февраля на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой.

«Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса «Валдай», предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА. Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора россии. Воинская часть, на которой взорвались «валдаи», отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой», - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 11 февраля. 

Ранее Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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