Под москвой уничтожены новейшие российские радиолокационные комплексы «валдай»: ГУР показало кадры

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) подтверждает уничтожение двух новейших радиолокационных комплексов под Москвой. Об этом говорится в Telegram-канале ГУР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это произошло в ночь с 6 на 7 февраля на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой.

«Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса «Валдай», предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА. Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора россии. Воинская часть, на которой взорвались «валдаи», отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой», - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 11 февраля.

Ранее Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ.